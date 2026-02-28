Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
«Sentiamo i missili sulla testa, è un incubo»: anche BigMama bloccata a Dubai, l’appello della cantante sull’orlo delle lacrime – Il video

28 Febbraio 2026 - 19:52 Alba Romano
La rapper avellinese affida ai social un grido d'aiuto dagli Emirati Arabi: «Siamo tantissimi italiani in questa situazione, vi prego fateci tornare a casa. Ho tanta paura». Voli sospesi e spazio aereo chiuso dopo l'escalation tra Iran, Usa e Israele

«Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili». Inizia così l’appello affidato alle storie di Instagram da BigMama, rimasta bloccata a Dubai nel bel mezzo dell’escalation militare che sta sconvolgendo il Medio Oriente. La rapper, di rientro da un viaggio internazionale, si è ritrovata nel cuore del caos aereo provocato dai raid congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la conseguente risposta missilistica di Teheran.

Il dirottamento nel deserto

L’artista ha raccontato i momenti di puro terrore vissuti nelle ultime ore, da quando il suo volo è stato costretto a cambiare rotta per evitare il fuoco incrociato nei cieli del Golfo: «Sono partita dall’aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell’hotel e di fare attenzione il più possibile». Mentre l’aeroporto internazionale di Dubai, uno degli scali più trafficati al mondo, resta paralizzato e lo spazio aereo blindato, le esplosioni dovute alle intercettazioni dei proiettili iraniani si fanno sentire fin dentro la città.

«Vogliamo solo tornare a casa»

BigMama poi descrive il clima di angoscia che sta vivendo insieme a centinaia di altri connazionali (tra cui circa 200 studenti e lo stesso ministro della Difesa Guido Crosetto): «Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi, noi siamo qui, siamo in tantissimi e vogliamo tutti tornare a casa». La rapper conclude il suo messaggio con una richiesta esplicita di aiuto, visibilmente scossa dagli eventi: «Io voglio solo tornare a casa, vi prego di far girare questo video, non ho mai chiesto nulla. Lo faccio solo perché ho tanta, tanta, tantissima paura e voglio tornare a casa, grazie mille».

