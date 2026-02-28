Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda…» – Il video

Il generale non si fa scappare l'occasione per raccontare il suo mondo al contrario, con l'Iran aggredito che l'Ue dovrebbe aiutare per coerenza. Così come fa per Kiev, secondo l'europarlamentare che ha mollato la Lega per dare vita al suo partito personale

cNon più alla guida della sua auto, ma stavolta è davanti a una boscaglia che Roberto Vannacci affida ai social l’ultima provocazione su guerra e pacifismo. Il generale non perde tempo per commentare l’attacco di Usa e Israele in Iran per ironizzare sugli aiuti dell’Ue all’Ucraina invasa dalla Russia.

Secondo l’idea di Vannacci, ora l’aggredito Iran andrebbe aiutato allo stesso modo: «Gli Stati Uniti attaccano l’Iran. C’è un aggressore e un aggredito. Quindi ora mi aspetto che Frau von der Leyen costituisca un fondo da 90 miliardi da elargire a Teheran. Poi mi aspetto che i Paesi europei varino aiuti in termini di armi e sostegno per gli ayatollah e che Bruxelles vari un pacchetto di sanzioni per mettere in ginocchio l’economia degli Stati Uniti»

Poi aggiunge in jeans e maglione con tono apparentemente serio: «Dovrà intervenire l’Onu, perché è stato violato il diritto internazionale e poi tutti gli atleti e gli artisti americani dovranno essere esclusi dalle competizioni sportive e culturali. Infine, mi aspetto che Calenda visiti i Pasdaran per portare loro il suo sostegno»