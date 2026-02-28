Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda…» – Il video
cNon più alla guida della sua auto, ma stavolta è davanti a una boscaglia che Roberto Vannacci affida ai social l’ultima provocazione su guerra e pacifismo. Il generale non perde tempo per commentare l’attacco di Usa e Israele in Iran per ironizzare sugli aiuti dell’Ue all’Ucraina invasa dalla Russia.
Secondo l’idea di Vannacci, ora l’aggredito Iran andrebbe aiutato allo stesso modo: «Gli Stati Uniti attaccano l’Iran. C’è un aggressore e un aggredito. Quindi ora mi aspetto che Frau von der Leyen costituisca un fondo da 90 miliardi da elargire a Teheran. Poi mi aspetto che i Paesi europei varino aiuti in termini di armi e sostegno per gli ayatollah e che Bruxelles vari un pacchetto di sanzioni per mettere in ginocchio l’economia degli Stati Uniti»
Poi aggiunge in jeans e maglione con tono apparentemente serio: «Dovrà intervenire l’Onu, perché è stato violato il diritto internazionale e poi tutti gli atleti e gli artisti americani dovranno essere esclusi dalle competizioni sportive e culturali. Infine, mi aspetto che Calenda visiti i Pasdaran per portare loro il suo sostegno»