Dubai sotto attacco, gli hotel pieni di turisti in fiamme e le esplosioni sull’isola artificiale Palm Jumeirah: i sospetti sui droni iraniani – Il video

Momenti di terrore nel cuore turistico degli Emirati Arabi Uniti. Testimoni riferiscono di boati e fumo denso provenienti da uno dei resort dell'iconica isola a forma di palma

Pioggia di missili anche a Dubai, la più popolosa città degli Emirati Arabi, dove nel pomeriggio di oggi sono state avvertite diverse esplosioni sulla celebre isola artificiale di Palm Jumeirah. Fiamme sono state segnalate anche da italiani a Open che vivono nei pressi di Dubai Marina, dove almeno una struttura alberghiera è stata colpita. Secondo le prime testimonianze raccolte dall’agenzia Afp, un forte boato ha scosso l’area, seguito immediatamente dall’innalzamento di una colonna di fumo nero e denso visibile da diversi chilometri di distanza. Il punto d’origine dell’incidente sembra essere uno dei grandi hotel di lusso. L’escalation arriva a seguito dell’attacco da parte di Israele e Usa contro l’Iran.

L’esplosione in un hotel

Alcuni testimoni oculari hanno riferito di aver sentito distintamente le esplosioni e di aver visto il fumo sprigionarsi da una struttura ricettiva, mentre le sirene delle ambulanze e dei mezzi della Protezione Civile hanno iniziato a confluire verso il luogo del disastro. Palm Jumeirah, nota in tutto il mondo per la sua forma a palma, ospita alcuni dei resort più esclusivi del pianeta e migliaia di residenti internazionali in ville di lusso.

Il bilancio degli attacchi

Le autorità di Dubai hanno confermato che si è verificato un «incidente» in un edificio nella zona di Palm Jumeirah, che ha causato quattro feriti. Ancora da chiarire la dinamica ma diversi video sui media locali mostrano un esplosione dopo l’impatto di quello che sembra un drone o un missile. È quanto riporta Al Jazeera. «Le squadre di pronto intervento sono state immediatamente dispiegate e il sito è stato messo in sicurezza. La Protezione Civile di Dubai ha confermato che l’incendio è ora sotto controllo», afferma l’Ufficio stampa dell’hotel in un comunicato. Le quattro persone ferite e sono state trasferite in strutture mediche