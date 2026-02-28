Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Insegue il missile con lo smartphone fino all’impatto: il video del contrattacco iraniano in Qatar

28 Febbraio 2026 - 23:34 Puente David
Le immagini ravvicinate dell’attacco nel Golfo: un passante riprende la traiettoria anomala dell'ordigno tra i palazzi fino all'esplosione, mentre la folla cerca scampo nelle strade

Le immagini che arrivano dal Qatar documentano l’escalation militare in corso. In un video che sta facendo il giro dei social, un uomo riprende con il proprio smartphone la caduta di un missile iraniano (o di un grosso frammento di intercettazione) che precipita con una traiettoria irregolare sopra un centro abitato. L’episodio si inserisce nel quadro dei contrattacchi partiti dall’Iran dopo l’offensiva congiunta guidata da Stati Uniti e Israele.

Il filmato, della durata di pochi secondi, è una testimonianza diretta del panico dei cittadini qatarioti. L’autore del video insegue il percorso dell’oggetto tra le strade, documentando la discesa della sagoma scura che punta verso il suolo. In quegli stessi istanti, si vedono decine di persone correre in direzione opposta dal probabile punto di impatto.

L’esplosione dell’ordigno avviene a poco più di un centinaio di metri dall’osservatore. Il video mostra una fiammata improvvisa seguita da una densa colonna di fumo nero, mentre i passanti continuano la corsa. Le riprese proseguono, mostrando l’autore del video mentre scruta il cielo in cerca di ulteriori missili in arrivo.

