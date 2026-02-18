Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Crosetto-Bonelli, scoppia la pace per i 102 anni di papà Luigi: «Così ha scritto la storia d’Italia»

18 Febbraio 2026 - 20:50 Alba Romano
Guido Crosetto Angelo Bonelli
Guido Crosetto Angelo Bonelli
La visita del ministro della Difesa all'ex carabiniere e veterano della Seconda guerra mondiale: «Un'esperienza unica»

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto visita questa mattina a Luigi Bonelli, padre del leader di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli ed ex appuntato dei carabinieri. L’occasione per festeggiare insieme i 102 anni del veterano della Seconda guerra mondiale. La visita, avvenuta ad Acilia poco dopo le 8 del mattino, è nata da un desiderio espresso proprio dall’anziano Luigi Bonelli, che aveva scritto al ministro chiedendo di poter prendere un caffè insieme. Un momento di rara concordia politica tra Crosetto e Bonelli per onorare il compleanno del padre. «Un uomo che ha scritto la storia d’Italia con lealtà e dignità», lo ha onorato il ministro della Difesa.

Il ministro: «Un’esperienza straordinaria ed unica»

«Un’esperienza straordinaria ed unica», così la descrive sui social il ministro. Parlando di Luigi Bonelli, lo definisce «un uomo che ha servito l’Italia in anni difficili, con sacrificio e con orgoglio: dalla seconda guerra mondiale alla caccia al bandito Giuliano». Poi il ringraziamento non solo a Luigi, ma anche al figlio:
«Grazie per aver reso possibile questo incontro, Angelo». E conclude: «Onore a chi, come Luigi Bonelli, ha costruito la nostra Italia in silenzio, con lealtà e con dignità».

In copertina: Il ministro della Difesa Guido Crosetto con Luigi e Angelo Bonelli (X)

