Missili e droni da Hezbollah: Israele attacca il Libano

Il primo ministro: un atto irresponsabile

Almeno 10 persone sono state uccise negli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut. Lo afferma una fonte medica citata dalla versione online della Reuters. L’attacco di Israele è arrivato dopo una serie di lanci di proiettili verso il paese dal Libano. L’esercito israeliano ha precisato che le sirene hanno suonato in diverse aree del nord del paese e ha rilevato il lancio di razzi dal Libano.

La rivendicazione di Hezbollah

Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili e droni su Israele. In un comunicato, il gruppo ha dichiarato di aver lanciato «una raffica di missili e uno sciame di droni» contro Israele «in rappresaglia per il sangue puro dell’ayatollah Imam Sayyid Ali Al-Husseini Khamenei, in difesa del Libano e del suo popolo, e in risposta ai ripetuti attacchi israeliani». Il primo ministro libanese lo ha definito un atto irresponsabile: «Indipendentemente da chi ci sia dietro, il lancio di razzi dal sud del Libano è un atto irresponsabile e sospetto che mette a repentaglio la sicurezza del Libano e fornisce a Israele pretesti per continuare i suoi attacchi contro il paese», ha scritto Nawaf Salam su X. «Non permetteremo che il paese venga trascinato in nuove avventure e prenderemo tutte le misure necessarie per fermare i responsabili e proteggere il popolo libanese», ha concluso.

La risposta di Israele

L’esercito israeliano ha lanciato un ordine di evacuazione di massa. Il portavoce dell’Idf, riferisce Haaretz nell’edizione online, ha emesso un avviso di evacuazione urgente rivolto ai residenti di decine di villaggi nel sud del Libano, avvertendoli che devono «evacuare immediatamente le loro case e allontanarsi dai villaggi di almeno 1.000 metri verso aree aperte. Chiunque si trovi vicino a elementi, strutture e mezzi di combattimento di Hezbollah, mette in pericolo la propria vita», ha aggiunto il portavoce. Secondo l’agenzia di stampa nazionale, è in corso un «massiccio esodo» dalla regione di Tiro verso Beirut e il nord del Libano. Anche l’Afp dà conto di un grande traffico di veicoli con famiglie, alcuni con materassi sul tetto, verso la città di Saida.

Gli attacchi

L’Idf ha confermato di avere compiuto diversi raid in Libano, poco dopo il lancio dei razzi di Hezbollah. «Abbiamo sferrato una prima ampia ondata di attacchi a Beirut e nel sud del Libano», si legge in una nota. Sono stati presi «di mira alti funzionari, quartier generali e infrastrutture terroristiche. Stiamo anche lavorando per evacuare i civili nel sud del Libano prima di ulteriori attacchi» che, è stato chiarito, «continuano e aumenteranno di intensità».