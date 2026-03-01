Fact-checking
Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
FACT-CHECKINGAustriaBombardamentiDisinformazioneFake newsIntelligenza artificialeIran

Iran, il bombardamento di Minab e il caso dello zaino AI: perché l’immagine dell’Ambasciata iraniana è un falso

01 Marzo 2026 - 23:47 David Puente
embed
Confronto tra la scuola bombardata a Minab in Iran e l'immagine dello zaino rosa generata dall'intelligenza artificiale.
Confronto tra la scuola bombardata a Minab in Iran e l'immagine dello zaino rosa generata dall'intelligenza artificiale.
Come la propaganda istituzionale rischia di alimentare il negazionismo sulla scuola bombardata in Iran

Il bombardamento della scuola di Minab, in Iran, è diventato il terreno per la diffusione di false notizie. Da un lato, l’intelligenza artificiale di X, Grok, ha negato l’evento derubricandolo a “vecchio video di Kabul”. Dall’altro, l’Ambasciata iraniana in Austria ha denunciato la tragedia utilizzando un’immagine sintetica di uno zaino. Come ben sappiamo, l’uso dell’Intelligenza Artificiale nella comunicazione ufficiale rischia di alimentare il negazionismo.

Per chi ha fretta

  • L’Ambasciata iraniana in Austria ha denunciato la morte di 108 bambine a Minab accusando l’Europa di complicità.
  • Il post è accompagnato dalla foto di uno zaino rosa insanguinato che, secondo le analisi tecniche, è un’immagine generata dall’AI.
  • Lo strumento SynthID di Google ha confermato la presenza di watermark digitali di intelligenza artificiale all’interno del file.

L’autogol della propaganda ibrida

Il 28 febbraio 2026, intorno alle ore 21, l’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran in Austria ha pubblicato un post su X per denunciare il bombardamento della scuola di Minab. Il testo punta il dito contro il silenzio della comunità europea, definendolo “complicità” e “morte dell’anima collettiva”. Tuttavia, per enfatizzare il dramma, la diplomazia iraniana ha scelto di affiancare alla foto reale della scuola un’immagine simbolica artefatta.

Post X dell'ambasciata iraniana in Austria con immagine dello zaino rosa generata da intelligenza artificiale.
Il post originale pubblicato dall’ambasciata iraniana: la freccia evidenzia lo zaino rosa che presenta i tratti tipici della generazione artificiale.

Lo zaino rosa e il verdetto di SynthID

L’immagine dello zaino rosa con l’illustrazione di una bambina in preghiera, coperto di polvere e sangue, ha sollevato immediati dubbi per la sua composizione innaturale. Abbiamo sottoposto il file a una verifica tramite SynthID, la tecnologia di Google per l’identificazione di contenuti generati da modelli AI.

Screenshot dell'analisi SynthID di Google che conferma il watermark AI nell'immagine dello zaino dell'ambasciata iraniana.
Il responso di SynthID conferma che l’immagine è stata generata o modificata con strumenti AI di Google.

L’analisi di questa immagine indica che la maggior parte o la totalità di essa è stata generata o modificata utilizzando gli strumenti AI di Google, poiché contiene un watermark digitale SynthID. Di fatto, non appartiene alla documentazione fotografica reale del sito di Minab.

La trappola del negazionismo

Di fatto, l’individuazione di un “fake” nel post dell’ambasciata iraniana fornisce ora un alibi ai negazionisti per invalidare anche le prove reali del bombardamento.

L’uso di immagini sintetiche da parte di una fonte istituzionale rappresenta un grave errore metodologico, specialmente in un contesto già inquinato dai fallimenti di Grok. L’IA di Elon Musk aveva infatti precedentemente “smentito” i video reali della strage, sostenendo erroneamente che appartenessero a un attentato a Kabul del 2021.

Conclusioni

L’Ambasciata iraniana in Austria ha, di fatto, diffuso un’immagine generata dall’AI nel tentativo di sostenere la propria narrazione.

Articoli di FACT-CHECKING più letti
1.

Questo video non mostra la modella messicana Gabriela Rico Jiménez fuggita da una delle feste di Epstein

2.

Questa tecnica non “estrae” il vaccino Covid. Un’altra inutile e pericolosa trovata No Vax

3.

Bandiera russa su Palazzo Chigi, attacco hacker o fake? Il nostro fact-check

4.

Epstein files e l’assurdo crossover con l’11 settembre

5.

Questa foto di Hillary e Bill Clinton con Epstein è stata generata con l’AI

leggi anche
Folla e macerie presso l'edifizio della scuola bombardata in Iran, analizzato tramite geolocalizzazione OSINT
FACT-CHECKING

Grok e la strage in Iran: perché l’IA di Musk ha fallito il fact-check sulla scuola di Minab

Di David Puente
Analisi fact-checking della foto virale di Khamenei sotto le macerie dopo i raid
Alterato NULL

Iran, il dettaglio invisibile nella foto di Khamenei sotto le macerie

Di David Puente
Deepfake di Francesca Albanese in lacrime per la morte di Khamenei con bollino Falsa - Fact-checking Open.online
FACT-CHECKING

La foto di Francesca Albanese che piange Khamenei è un falso: il caso dell’account “Associated Fress” e le richieste a Grok

Di David Puente