Schlein incalza Meloni sulla crisi in Medio Oriente: «Danni irreparabili se il governo resta schiacciato sugli Stati Uniti»

La segretaria dem: «Khamenei era un dittatore sanguinario, non ne sentiremo la mancanza. Ma le azioni militari che violano il diritto internazionale sono sbagliate»

«Il governo italiano non può rimanere schiacciato sull’amministrazione Usa, o danneggerà irreparabilmente il ruolo diplomatico che l’Italia ha sempre svolto e visto riconosciuto da tutti gli attori nella regione». È con queste parole che Elly Schlein incalza la premier Giorgia Meloni sulla posizione dell’Italia in merito all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Ali Khamenei, precisa la segretaria del Pd e leader dell’opposizione, «era un dittatore sanguinario di cui non sentiremo la mancanza». Al contempo, aggiunge, «noi riteniamo sbagliate e pericolose le azioni militari unilaterali che violano il diritto internazionale e scavalcano ogni sede multilaterale».

La posizione del Pd sulla crisi in Medio Oriente

In una nota condivisa con i media, Schlein spiega la posizione del suo partito in merito a ciò che sta avvenendo in queste ore in Medio Oriente: «Continuiamo a seguire con preoccupazione e angoscia la drammatica escalation in Medio Oriente dopo l’attacco congiunto di Israele e Usa all’Iran, l’uccisione di Khamenei e le reazioni militari del regime iraniano contro diversi Paesi del Golfo, in cui sono rimasti bloccati anche molti cittadini italiani per cui siamo in apprensione. Il governo italiano si impegni con ogni sforzo per la de-escalation, per fermare gli attacchi e per riportare al più presto i nostri connazionali a casa e al sicuro».

Il rapporto fra Trump e Meloni

Il punto politico su cui insiste Schlein è la vicinanza di Meloni a Donald Trump, che solo pochi giorni fa «convocava il Board of Peace con cui intende sostituire l’Onu e poi decide da solo insieme a Netanyahu dove e come colpire. Diceva che avrebbe messo fine ai conflitti, e invece produce caos e apre la strada a una pericolosa spirale di guerra dai risvolti imprevedibili su tutta la regione e anche sulla fragile tregua a Gaza». Di fronte a tutto ciò, incalza la segretaria dem, «Meloni non interviene, eppure l’amicizia che rivendica con Trump non gli ha impedito di non avvertirla dell’attacco, tanto da avere il nostro ministro della Difesa bloccato a Dubai».

Foto copertina: ANSA | Una combo fotografica di Elly Schlein e Giorgia Meloni