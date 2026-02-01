Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ATTUALITÀArrestiGiovaniPiemontePoliziaScontriTorino

Torino, arrestato il 22enne che ha aggredito il poliziotto a calci e martellate al corteo Askatasuna

01 Febbraio 2026 - 15:34 Ygnazia Cigna
embed
askatasuna-torino-aggressione-poliziotto-video
askatasuna-torino-aggressione-poliziotto-video
Oltre al 22enne, altri due manifestanti sono stati arrestati per episodi collegati ma distinti

Un ragazzo di 22 anni proveniente dalla provincia di Grosseto è stato arrestato in flagranza differita per la violenta aggressione subita da Alessandro Calista, l’agente di polizia 29enne del reparto mobile di Padova, durante gli scontri scoppiati ieri a Torino. L’aggressione è avvenuta nel corso del corteo organizzato in solidarietà al centro sociale sgomberato Askatasuna, quando Calista si è trovato separato dai colleghi e accerchiato da un gruppo di manifestanti incappucciati. Il ragazzo è accusato di concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico. Oltre al 22enne grossetano, altri due manifestanti sono stati arrestati per episodi collegati ma distinti.

Come sta Alessandro Calista

«Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero ma erano tanti, sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci», ha raccontato il poliziotto dalla barella dell’ospedale Molinette. Secondo la ricostruzione, una decina di persone vestite di nero lo hanno circondato, colpendolo con calci, pugni e tre colpi di martello alla schiena mentre cercava disperatamente di proteggersi la testa. L’agente ha riportato contusioni multiple e una ferita alla coscia sinistra, e solo l’intervento di un collega, tornato indietro con lo scudo, ha evitato conseguenze più gravi. Calista, ricoverato insieme ad altri cinque colleghi, ha ricevuto la vicinanza delle istituzioni. Ha risposto alle chiamate del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia Vittorio Pisani, mentre proseguono le indagini per identificare eventuali altri responsabili. Anche una delegazione del Pd si è recata all’ospedale Le Molinette per portare la solidarietà del partito agli agenti feriti.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Le scuse dell’autista che ha fatto scendere il bimbo di 11 anni dal bus, gli insulti e lo stress: «L’azienda era stata chiara: ora non dormo più»

2.

Le chat di Ranucci e Boccia sulla “lobby gay” di destra, ma lui smentisce: «Dialoghi manipolati»

3.

Le chat tra Maria Rosaria Boccia e Report nell’inchiesta per stalking di Sangiuliano

4.

Un tecnico ministeriale indagato per accesso abusivo a sistema informatico dopo Report

5.

Il prete influencer si è tolto l’abito, don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio e si prepara al lancio del nuovo libro

leggi anche
Meloni visita poliziotti a Torino
POLITICA

Meloni in ospedale dai poliziotti feriti a Torino: «Contro di loro è tentato omicidio: se avessero reagito sarebbero indagati». Almeno due arresti

Di Giovanni Ruggiero
Crosetto incontra carabinieri dopo scontri di Torino
POLITICA

«Sono come le Brigate Rosse», Crosetto dopo gli scontri a Torino. Salvini vuole una «cauzione per chi manifesta»: Meloni convoca il governo

Di Giovanni Ruggiero
Poliziotto pestato a Torino
ATTUALITÀ

Il poliziotto 29enne pestato a calci e martellate a Torino: «Così mi sono ritrovato da solo». L’agguato e l’arsenale: chi sono gli antagonisti del blocco nero – Il video

Di Giovanni Ruggiero
askatasuna-torino-aggressione-poliziotto-video
ATTUALITÀ

Corteo Askatasuna, circondano un poliziotto e lo prendono a calci e martellate. Meloni: «Questo non è dissenso. Colpito lo Stato» – Il video

Di Bruno Gaetani
manifestanti-torino-scontri-polizia
ATTUALITÀ

Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e cassonetti incendiati, la polizia risponde con lacrimogeni e idranti – Foto e Video

Di Ugo Milano