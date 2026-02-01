Torino, arrestato il 22enne che ha aggredito il poliziotto a calci e martellate al corteo Askatasuna

Oltre al 22enne, altri due manifestanti sono stati arrestati per episodi collegati ma distinti

Un ragazzo di 22 anni proveniente dalla provincia di Grosseto è stato arrestato in flagranza differita per la violenta aggressione subita da Alessandro Calista, l’agente di polizia 29enne del reparto mobile di Padova, durante gli scontri scoppiati ieri a Torino. L’aggressione è avvenuta nel corso del corteo organizzato in solidarietà al centro sociale sgomberato Askatasuna, quando Calista si è trovato separato dai colleghi e accerchiato da un gruppo di manifestanti incappucciati. Il ragazzo è accusato di concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico. Oltre al 22enne grossetano, altri due manifestanti sono stati arrestati per episodi collegati ma distinti.

Come sta Alessandro Calista

«Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero ma erano tanti, sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci», ha raccontato il poliziotto dalla barella dell’ospedale Molinette. Secondo la ricostruzione, una decina di persone vestite di nero lo hanno circondato, colpendolo con calci, pugni e tre colpi di martello alla schiena mentre cercava disperatamente di proteggersi la testa. L’agente ha riportato contusioni multiple e una ferita alla coscia sinistra, e solo l’intervento di un collega, tornato indietro con lo scudo, ha evitato conseguenze più gravi. Calista, ricoverato insieme ad altri cinque colleghi, ha ricevuto la vicinanza delle istituzioni. Ha risposto alle chiamate del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia Vittorio Pisani, mentre proseguono le indagini per identificare eventuali altri responsabili. Anche una delegazione del Pd si è recata all’ospedale Le Molinette per portare la solidarietà del partito agli agenti feriti.