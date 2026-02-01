Meloni in ospedale dai poliziotti feriti a Torino, 29 agenti soccorsi: almeno due arresti dopo gli scontri

Sono state 103 le persone soccorse dal 118 torinese. La visita lampo della premier agli agenti finiti in ospedale dopo gli scontri

Sono stati 29 gli agenti delle forze dell’ordine finiti in diversi ospedali torinesi dopo gli scontri di ieri durante la manifestazione pro Askatasuna. Uno è ancora sotto osservazione al CTO, mentre altri due sono ricoverati alle Molinette. Tra questi c’è Alessandro Calista, il 29enne del reparto mobile di Padova aggredito a martellate dai manifestanti. Oggi la premier Giorgia Meloni è arrivata all’ospedale Molinette per incontrare Calista e l’altro agente ricoverato, accompagnata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. La visita è durata una decina di minuti, dopo cui la premier è andata via senza rilasciare dichiarazioni.

Il primo bilancio dopo la guerriglia

Almeno due persone sono state arrestate e portate in carcere per gli scontri. Uno è un giovane residente a Torino. Risultano inoltre denunciate a piede libero alcune giovani donne che erano state fermate. In totale una decina di persone erano state portate in questura per gli accertamenti nel corso della giornata di ieri. Azienda Zero, attraveso la Centrale Operativa del 118 di Torino, ha gestito complessivamente il trasferimento di 103 feriti. Le indagini proseguono per identificare altri responsabili della guerriglia urbana che ha devastato corso Regina Margherita e hanno aggredito l’agente Calista.