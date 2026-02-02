Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video

02 Febbraio 2026 - 20:17 Ugo Milano
massimo cacciari elly schlein
Nonostante gli avessero chiesto di restare, il filosofo alla fine ha ceduto. All'evento organizzato dal Pd, l'ex sindaco di Venezia ha resistito finché è arrivata la segretaria dem. Poi però lo sconforto ha preso il sopravvento

Massimo Cacciari era tra il pubblico e sul palco dell’evento del Partito democratico a Milano, ma tutt’altro che coinvolto. La presenza del filosofo veneziano alla due giorni dem «Un’altra storia. L’alternativa nel mondo che cambia», andata in scena il 31 gennaio e il primo febbraio, non è passata inosservata, soprattutto per il suo atteggiamento apparso distante dai toni e dagli interventi dell’iniziativa. L’appuntamento promosso dal Pd si proponeva di «delineare la cornice attuale e futura di un mondo contrassegnato da nuovi assetti globali» attraverso il contributo di «personalità della cultura, dell’economia, dei saperi». Al centro del dibattito, le trasformazioni di un’economia sempre più segnata da tecnologia e intelligenza artificiale e le sfide per la democrazia, «aggredita da vecchie e nuove autocrazie». Sul palco, tra gli altri, è intervenuta anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

«Evento? Minestroni»

Cacciari, ex sindaco di Venezia e voce spesso critica nel panorama politico-culturale dei nostri tempi, ha partecipato nella giornata conclusiva sia come spettatore sia come relatore. Il suo coinvolgimento, però, è sembrato limitato. In un video diffuso dalla pagina social The Journalai, il filosofo appare visibilmente affaticato durante gli interventi e lascia la sala dopo dieci minuti dall’inizio del discorso di Schlein, contrariamente a quanto fatto dalla segretaria del Pd che è rimasta in prima fila a sentire il suo intervento. D’altronde, interpellato sul suo giudizio sull’iniziativa, nel video social Cacciari liquida l’evento con una risposta tagliente: «Evento? Minestroni». E sul fatto che se ne stesse andando, ammette: «Io volevo andare via, ma Cuperlo mi ha detto “fermati”».

