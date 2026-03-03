Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
ESTERICrisi Usa - IranDubaiFiumicinoGiovaniIranIsraeleMedio OrienteOmanUSA

Guerra in Medio Oriente, scatta il piano di rientro: oggi un volo di Stato per i 200 studenti a Dubai. I primi arrivi a Fiumicino dall’Oman: «Il volo pagato cash»

03 Marzo 2026 - 08:38 Cecilia Dardana
embed
fiumicino rientro oman
fiumicino rientro oman
Operazione di recupero per i ragazzi del progetto «Ambasciatori del futuro»: sono attesi nel pomeriggio a Malpensa. Intanto a Roma arrivano i primi turisti rimpatriati: «Chi non aveva i soldi è rimasto a terra»

È il giorno del rientro per i 200 studenti italiani rimasti intrappolati negli Emirati Arabi Uniti allo scoppio delle ostilità tra Stati Uniti, Israele e Iran. La colonna di autobus che trasporta i ragazzi del progetto «Ambasciatori del futuro» dovrebbe aver già lasciato il territorio di Dubai per raggiungere la pista di Abu Dhabi, da dove è previsto il decollo del volo di Stato diretto a Milano Malpensa. Intanto è atterrato a Fiumicino uno dei primi voli dall’Oman con altri connazionali rimasti bloccati per giorni.

Il piano di evacuazione degli studenti

Come riportato dal Corriere della Sera, la macchina dei soccorsi si è messa in moto all’alba di oggi, martedì 3 marzo. I ragazzi, che si trovavano negli Emirati per una settimana di simulazione diplomatica organizzata da Wsc Italia Gl (World students connection), hanno ricevuto le istruzioni operative nella serata di ieri tramite una mail: «Aggiornamento – Rientro studenti da Dubai». Il piano ha previsto il prelievo dagli hotel intorno alle 7 (ora locale) e un trasferimento via terra di circa 140 chilometri verso Abu Dhabi, effettuato sotto scorta per garantire la massima sicurezza. L’arrivo a Malpensa è stimato per il pomeriggio. Per le famiglie, l’indicazione è quella di non muoversi verso lo scalo senza aver prima monitorato i tabelloni ufficiali. Una volta atterrati, non ci saranno navette: i genitori dovranno farsi trovare pronti agli arrivi per riabbracciare i figli che, dopo giorni passati chiusi nelle camere d’albergo, vedono finalmente la fine dell’incubo.

Il racconto dei primi rimpatriati: «1500 dollari per un posto»

Per altri connazionali il rientro è stato invece un’odissea individuale e costosa. Ieri sera, al Terminal 3 di Fiumicino, sono atterrati i primi 127 italiani provenienti da Muscat, in Oman, dopo una fuga precipitosa dagli Emirati. Carolina, diretta a Genova, come riporta Repubblica, ha raccontato che ogni pagamento doveva essere istantaneo e in contanti: «Pagamento immediato, cash: chi aveva i soldi è partito, chi non li aveva è rimasto a terra: l’aereo è partito mezzo vuoto». Per molti, la fuga è costata migliaia di euro: circa 500 euro di taxi per attraversare il confine tra Emirati e Oman e una media di 1.500 dollari per un biglietto aereo di linea.

«Vedevamo i droni cadere in diretta»

Il racconto di chi era presente all’inizio delle ostilità restituisce la gravità della situazione. Ambra Chessa, 31 anni, riferisce il terrore della sorella Alice, medico, che si trovava proprio nel cuore dei primi attacchi: «Quando sono iniziate le prime esplosioni lei stava all’hotel Palm a Jumeirah a Dubai e nessuno si aspettava che avrebbero bombardato. È stato un fuggi fuggi generale, ci chiamava in lacrime e vedevamo i droni cadere in diretta e i caccia dell’aviazione emiratina che volavano a bassissima quota, mentre lei piangeva e noi non sapevamo cosa fare». Dello stesso tenore la testimonianza di Daniela, fuggita dall’undicesimo piano di un hotel durante un torneo di tennis: «Abbiamo visto le prime esplosioni e i primi feriti e subito è stato un fuggi fuggi. Siamo scappati nel garage sotterraneo dell’hotel, poi abbiamo saputo che c’era un volo da Muscat e abbiamo preso il primo taxi».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Quanto ha pagato il ministro Crosetto per tornare da Dubai: «Le polemiche? Non meritano il mio servizio»

2.

L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di Hormuz

3.

Pioggia di missili sulla base in Kuwait con i soldati italiani, alloggi distrutti: «Sono nei bunker, hanno perso tutto»

4.

Polymarket, i sei account che hanno vinto un milione puntando sull’attacco Usa all’Iran

5.

I «contatti» di Trump con l’Iran: «Avevamo candidati ma sono tutti morti nell’attacco»

leggi anche
guido crosetto viaggio dubai misteri
ESTERI

Tutto quello che non torna nel viaggio di Guido Crosetto a Dubai

Di Alessandro D’Amato
iran-donald-trump-iran
ESTERI

Guerra Israele-Usa-Iran, Trump: possiamo combattere per sempre. L’Idf entra in Libano – La diretta

Di Alba Romano
usa iran
ESTERI

L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di Hormuz

Di Alba Romano
iran-allerta-italia-obiettivi-sensibili-piano-sicurezza
POLITICA

Sale il livello di allerta in Italia dopo gli attacchi in Iran, oltre 28mila gli obiettivi sensibili: «Rafforzata la sicurezza»: ecco quali

Di Anna Clarissa Mendi
giorgia-meloni-tg5-iran
POLITICA

Iran, Meloni: «La stagione di caos è figlia della guerra in Ucraina. Teheran fermi gli attacchi ingiustificati nei paesi del Golfo»

Di Ugo Milano
crozza-crosetto
CULTURA & SPETTACOLO

Iran, Crozza diventa Crosetto: «Ho saputo dello scoppio della guerra da Big Mama» – Il video

Di Ugo Milano
guido crosetto sigonella
POLITICA

Crosetto: «Sigonella? Gli Usa ce la devono chiedere per azioni di guerra». Il nodo del supporto logistico

Di Sara Menafra
iran-guerra-donald-trump
ESTERI

Trump sull’Iran: «Li stiamo massacrando: presto una nuova ondata». L’ipotesi di nuovi soldati: «Possiamo andare oltre le 5 settimane»

Di Anna Clarissa Mendi
iran-festa
ESTERI

Così i video degli iraniani in festa per la morte di Ali Khamenei hanno superato il blocco di internet

Di Roberta Brodini
tajani
POLITICA

Guerra in Iran, Tajani perde le staffe: «Io servo? Mai andato in ginocchio da Merkel, come Conte». Le urla su Trump e il cappellino Maga – Video

Di Federico D’Ambrosio