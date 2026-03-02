Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
CULTURA & SPETTACOLOGuido CrosettoIranMaurizio CrozzaTvVideo

Iran, Crozza diventa Crosetto: «Ho saputo dello scoppio della guerra da Big Mama» – Il video

02 Marzo 2026 - 19:23 Ugo Milano
embed
crozza-crosetto
crozza-crosetto
L'ultima imitazione del comico sul Nove prende di mira il ministro della Difesa, appena rientrato da Dubai con l'aereo di Stato

Maurizio Crozza indossa i panni del ministro della Difesa Guido Crosetto, appena rientrato da Dubai, dove era rimasto bloccato in seguito all’attacco congiunto Stati Uniti-Israele contro l’Iran, con l’aereo di Stato «pagato tre volte». «Pago tutto tre volte… perfino il caffè», scherza il Crozza-Crosetto, spiegando la scelta con un «senso di colpa grande come tre sensi di colpa» per aver portato la famiglia negli Emirati.

Come ha saputo dello scoppio della guerra? «Da BigMama»

E quando gli chiedono come sia stato informato dello scoppio della guerra, la risposta spiazza: nessuna comunicazione dai servizi segreti, ma da un video di BigMama. «Ho visto il filmato in cui piangeva e diceva “non riesco a tornare a casa“. L’ho guardato tre volte», conclude. Lo sketch anticipa il ritorno di Fratelli di Crozza previsto per venerdì 6 marzo ogni venerdì in prima serata sul Nove.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il caso: a Sanremo Sayf aveva vinto al televoto. Sal Da Vinci lo ha superato con il voto dei giornalisti

2.

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con «Per sempre sì» – La classifica finale del Festival

3.

Sanremo, Bocelli cavalca «Caudillo», ma l’ingresso finisce sui social per un piccolo imprevisto con le feci del cavallo – Il video

4.

La caduta durante l’esibizione, i fischi del pubblico, l’anello regalato a Mara Venier: lo show di Sal Da Vinci a Domenica In – Il video

5.

Sanremo, Conti dà la linea al Tg1 per l’uccisione di Khamenei, l’Ariston risponde: «Pace! Pace!». I messaggi di denuncia degli artisti sul palco

leggi anche
crozza imitazione vincenzo schettini fisica video
CULTURA & SPETTACOLO

Vincenzo Schettini preso in giro anche da Crozza, la gag al veleno sui like e i voti: «Il telefono? Buttatelo via, ma non se guardate me» – Il video

Di Alba Romano
Maurizio Crozza, Giorgia Pitony
CULTURA & SPETTACOLO

Giorgia Meloni come Tony Pitony, l’ultima idea di Crozza: il brano «che non si può sentire» su ProPal e Vannacci – Il video

Di Giulia Norvegno
CULTURA & SPETTACOLO

Petrecca dimesso, Crozza diventa Cazzullo e ripercorre gli «sfondoni olimpici» della telecronaca in «Una ca**ata particolare» – Il video

Di Ugo Milano
gratteri-nordio-crozza
CULTURA & SPETTACOLO

Crozza-Mattarella spegne la lite tra Nordio e Gratteri: «Ora al governo metto la Brignone» – Il video

Di Ugo Milano