Iran, Crozza diventa Crosetto: «Ho saputo dello scoppio della guerra da Big Mama» – Il video

L'ultima imitazione del comico sul Nove prende di mira il ministro della Difesa, appena rientrato da Dubai con l'aereo di Stato

Maurizio Crozza indossa i panni del ministro della Difesa Guido Crosetto, appena rientrato da Dubai, dove era rimasto bloccato in seguito all’attacco congiunto Stati Uniti-Israele contro l’Iran, con l’aereo di Stato «pagato tre volte». «Pago tutto tre volte… perfino il caffè», scherza il Crozza-Crosetto, spiegando la scelta con un «senso di colpa grande come tre sensi di colpa» per aver portato la famiglia negli Emirati.

Come ha saputo dello scoppio della guerra? «Da BigMama»

E quando gli chiedono come sia stato informato dello scoppio della guerra, la risposta spiazza: nessuna comunicazione dai servizi segreti, ma da un video di BigMama. «Ho visto il filmato in cui piangeva e diceva “non riesco a tornare a casa“. L’ho guardato tre volte», conclude. Lo sketch anticipa il ritorno di Fratelli di Crozza previsto per venerdì 6 marzo ogni venerdì in prima serata sul Nove.