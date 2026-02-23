Giorgia Meloni come Tony Pitony, l’ultima idea di Crozza: il brano «che non si può sentire» su ProPal e Vannacci – Il video

Sulle note di un famoso brano del misterioso artista siracusano, Crozza fa cantare la premier con la maschera di Elvis, immancabile a ogni uscita pubblica di Tony Pitoni

È Giorgia Pitony l’ultimo personaggio rivelato da Maurizio Crozza per la nuova stagione in arrivo sul Nove. Il comico genovese ha messo la maschera del misterioso artista siracusano sulla premier Giorgia Meloni, che si improvvisa cantante di testi «che non si possono sentire», come sarebbero quelli di Tony Pitoni, prossimo a calcare il palco del Festival di Sanremo in duetto con Ditonellapiaga.

«Son Giorgia Meloni, no? Sì – dice Crozza/Giorgia Pitony – La Tony Pitoni della politica italiana. Eh, sì, perché come lui dico cose che non si possono sentire. Cioè? Beh, tipo i giudici sono politicizzati. Ah, certo, certo. I centri in Albania funzioneranno. Quella proprio non si può sentire, eh. C’ha È un po’ forte, ragione eh su tutto. Cose così, cose che non si possono sentire, però tutti mi dicono che son brava». E parte una cover a suo modo surreale di «Culo», celebre brano proprio di Tony Pitoni.