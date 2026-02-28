Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Vincenzo Schettini preso in giro anche da Crozza, la gag al veleno sui like e i voti: «Il telefono? Buttatelo via, ma non se guardate me» – Il video

28 Febbraio 2026 - 14:33 Alba Romano
L'ultima imitazione del comico sul Nove prende di mira il professore finito al centro delle polemiche nelle ultime settimane

«Euro = “mi piace” al quadrato». Maurizio Crozza veste i panni di Vincenzo Schettini nell’ultimo video pubblicato sui social dal Nove. Il comico sblocca un nuovo personaggio e sceglie di imitare il professore, celebre su Instagram con la pagina divulgativa «La fisica che ci piace». «Avete visto ieri a Sanremo come mi sono commosso? Ricordatevi che io insegno fisica e questo – dice Crozza-Schettini prendendo in mano un telefono – dovete buttarlo, almeno che stiate guardando i miei video».

Le polemiche su Schettini e la partecipazione a Sanremo

Schettini è stato ospite sul palco dell’Ariston per parlare di dipendenze e disagio giovanile. Nelle ultime settimane, il professore di fisica e divulgatore è finito al centro delle polemiche dopo le testimonianze di alcuni suoi ex studenti, che hanno riferito di essere stati spinti a vedere i suoi video ogni pomeriggio. «Per ottenere un incremento del voto – ha raccontato un ex studente – bisognava partecipare attivamente commentando durante la live».

