Vincenzo Schettini, il caso dell’archivio YouTube che mette in discussione la sua difesa: il nodo dei voti nelle live

Mentre spuntano i video che mostrano l'approccio alla valutazione da parte del docente, era in dubbio la partecipazione di Schettini al Festival di Sanremo

Mentre divampa la polemica su Vincenzo Schettini, volto dietro il progetto “La Fisica che ci piace“, la difesa del professore deve fare i conti con la memoria della rete. Non ci sono solo le testimonianze degli ex studenti a pesare, ma le sue stesse dichiarazioni passate sui voti, rimaste accessibili in un angolo del suo canale YouTube che non è stato coinvolto nella recente rimozione dei contenuti.

L’operazione sui contenuti del canale

In questi giorni, sul canale YouTube di Schettini è stata rilevata un’attività significativa, dove oltre 100 video risultano rimossi. Un intervento massiccio che coincide con l’esplosione delle polemiche nate dopo la sua partecipazione al podcast Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli. Tuttavia, la rimozione non è stata totale. Infatti, la sezione “Live” del canale è rimasta pubblica, conservando traccia di anni di dirette con gli studenti.

È in questo archivio, rimasto intatto dalla rimozione di massa, che si è inserita l’analisi di Matteo Flora, esperto di strategie digitali. Flora e il suo team hanno analizzato le registrazioni di 225 dirette trasmesse tra il 2017 e il 2023, estrapolando passaggi che sembrano andare in direzione opposta rispetto alle smentite del docente.

Il nodo dei voti sul registro

Se Schettini ha definito “ironico” il suo approccio e ha negato pressioni sugli alunni, le clip recuperate mostrano una gestione della didattica che solleva più di un dubbio. Nelle dirette analizzate, si sente il professore fare riferimenti espliciti alla valutazione scolastica in relazione all’attività social.

Sul tema dei voti, in diversi passaggi ripresi da Flora nel suo video, il docente menziona l’assegnazione di “8 sul registro” o incrementi nel voto in cambio della risoluzione di esercizi durante le live. Emergerebbero, quindi, passaggi in cui il docente collega la partecipazione alle dirette con riferimenti alla valutazione scolastica, interpretabili come un incentivo per aumentare l’interazione digitale sul canale.

Secondo Flora, questi elementi contrasterebbero con la tesi del “fraintendimento“, evidenziando una possibile sovrapposizione tra la funzione docente e gli obiettivi di crescita del brand personale.

L’ospitata al Festival di Sanremo

Le polemiche di questi giorni iniziano a produrre le prime conseguenze. Secondo quanto riportato da Fanpage, rischiava di saltare la partecipazione di Vincenzo Schettini al Festival di Sanremo. Di fatto, una rinuncia che poteva arrivare proprio a seguito della bufera scoppiata dopo il dibattito sui metodi didattici e comunicativi del professore, ma a quanto pare rientrata.