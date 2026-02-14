Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
SCUOLA E UNIVERSITÀScuolaSocial mediaVideoVincenzo Schettini

Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il video

14 Febbraio 2026 - 16:51 Alba Romano
embed
«Perché un buon prodotto deve essere in vendita in un supermercato e perché la buona cultura no?», ha dichiarato il docente di fisica. E sul web lo hanno criticato

Fa discutere l’intervento del divulgatore Vincenzo Schettini, ospite del podcast The Bsmt condotto da Gianluca Gazzoli, tanto da diventare virale soprattutto su X, dove le sue dichiarazioni sono state riportate e criticate duramente. «L’insegnamento cambierà molto. La scuola si fruirà anche online, fuori dalle quattro mura, molti insegnanti andranno in part-time e proporranno contenuti online, anche a pagamento», ha affermato il professore di fisica. «Perché un buon prodotto deve essere in vendita in un supermercato e perché la buona cultura no? Dobbiamo uscire dal cliché che la cultura debba essere sempre gratuita. Se un metodo è buono, è giusto che diventi un prodotto accessibile. Io stesso ho acquistato corsi di inglese online perché ho riconosciuto il valore del metodo», ha aggiunto.

Le critiche contro il prof influencer

Le parole di Schettini, una volta diventate virali, hanno scatenato reazioni contrastanti tra gli utenti. «La cultura oggi è già spesso a pagamento purtroppo ma l’Istruzione deve poter essere sempre garantita a tutti, come sancito dalla Costituzione art. 33-34», osserva un utente. «Vergogna», attacca un altro. «Con questa frase già si sta differenziando le persone tra chi se la può permettere e chi no purtroppo. Vorrei ricordare che l’istruzione è un diritto inviolabile, sacrosanto e immensamente riconosciuto dalla nostra Costituzione e deve essere tutelato e protetto», aggiunge un altro ancora. Non mancano però anche voci a difesa del divulgatore. «Ad essere sincero mi pare che questo video sia una rassicurazione per futuri docenti spaventati dal rischio che le nuove forme di didattica possano lasciarli senza lavoro. Peraltro l’insegnamento è da sempre un costo. Schettini non dice che non sarà lo Stato a pagarlo», commenta un sostenitore.

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Scuola, arriva il portale degli sconti per il personale: risparmi su abbigliamento, prodotti per la casa e hi-tech. Ecco come funziona

2.

Piacenza, papà prende a pugni la maestra della figlia a scuola: gli aveva chiesto di compilare il modulo per l’uscita anticipata

3.

Napoli, trovato un topo morto nella pentola di una mensa scolastica: scatta l’intervento dei Nas

4.

«Come ti senti?». Il riscatto sociale delle periferie inizia a scuola. Così l’alleanza tra prof, famiglie e alunni sta cambiando Librino – Il video

5.

Università telematiche, 8 studenti su 10 sono pro esami online. Parla un prof: «Così aiutiamo lavoratori e genitori che studiano» – L’intervista

leggi anche
schettini video caldo
SCIENZE E INNOVAZIONE

Raffreddare le bevande? Perché con il sale si fa prima: il «trucco» del prof Schettini – Il video

Di Ugo Milano
maturità boicottata schettini galiano
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità boicottata, i docenti influencer si dividono. Schettini: «Si protesta in un altro modo». Galiano: «Gli studenti sono coraggiosi»

Di Ygnazia Cigna
CULTURA & SPETTACOLO

Vincenzo Schettini, prof de «La Fisica che Ci Piace» fa coming out: «Sì sono gay, e adesso? Nessuno di noi è sbagliato» – Il video

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Ci si può abbronzare quando è nuvoloso? La risposta del prof di Fisica Vincenzo Schettini: «Ecco cosa succede ai raggi UV» – Il video

Di Redazione