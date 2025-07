Raffreddare le bevande? Perché con il sale si fa prima: il «trucco» del prof Schettini – Il video

L'insegnante e divulgatore scientifico regala un piccolo suggerimento, molto utile in estate. E che non manca anche stavolta di insegnare un po' di scienza a tutti

Mentre l’acqua ghiaccia a 0 gradi Celsius, la miscela acqua sale ghiaccia ben sotto lo zero. Lo dimostra un video del content creator Vincenzo Schettini, professore di fisica e divulgatore scientifico che sui social è noto come «Lafisicachecipiace». Schettini, nel suo ultimo video, dimostra come, se si aggiunge del sale a dell’acqua e ghiaccio, la soluzione abbasserà ancora di più la propria temperatura. Questo perché sale per sciogliersi in acqua sottrae calore alla soluzione.

Il trucco per abbassare la temperatura dell’acqua

«Solitamente per raffreddare le bevande usiamo il ghiaccio perché è a bassa temperatura e quindi assorbe calore dalla bottiglia raffreddandola», osserva Schettini all’inizio del proprio esperimento – «Allora la fisica ci svela un trucco. Sciogliendo sale in acqua alteriamo la composizione chimica della sostanza e quindi le sue proprietà, tra cui ad esempio il punto di congelamento». In effetti, mentre l’acqua ghiaccia a 0 gradi, la miscela acqua sale ghiaccia a sotto lo zero. «Con le giuste dosi, si può addirittura arrivare a -21° C», sottolinea il professore, spiegando che «il sale per sciogliersi in acqua sottrae calore alla soluzione, abbassandone la temperatura». Dunque, se si aggiunge del ghiaccio, anche questo assorbe calore e sciogliendosi si trasforma in acqua che a sua volta fa ulteriormente sciogliere il sale, che fa abbassare sempre più la temperatura. «Abbiamo praticamente ottenuto un miscuglio che raffredderà molto più velocemente le nostre bevande», conclude il divulgatore.