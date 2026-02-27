Festival di Sanremo, Vincenzo Schettini ospite nella serata delle cover per parlare di disagio giovanile. E Carlo Conti prepara altre sorprese

Cosa bolle in pentola per la quarta serata della kermesse? Il conduttore lascia in anticipo la conferenza stampa per «organizzare delle sorprese»

È tutto pronto per la serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo. Dopo tre serate avare di emozioni e highlights fuori programma, specialmente se confrontate con le ultime edizioni, tutti gli occhi sono puntati sugli ospiti che potrebbero risollevare le sorti del Festival: da Las Ketchup a Cristina D’Avena, da Francesca Fagnani a Belen Rodriguez. Ad accompagnare questa sera Carlo Conti nella co-conduzione ci sarà come sempre Laura Pausini, ma anche Bianca Balti, alla sua seconda edizione consecutiva: «Sono felicissimo che abbia deciso di tornare al Festival anche quest’anno», ha detto Conti in conferenza stampa. E quando gli viene chiesto cosa aspettarsi dalla serata delle cover, il direttore artistico del Festival risponde: «Stasera è la festa per eccellenza. Ci saranno duetti probabili e improbabili, che ci stupiranno e ci faranno emozionare».

Tutte le sorprese della serata delle cover

Dopo meno di un’ora dall’inizio della conferenza stampa, Conti ha lasciato la sala in anticipo proprio per preparare il terreno alla serata: «Ci saranno una serie di sorprese e devo andare ad organizzarle». A svelare alcune di queste sorprese è stato il dirigente Rai Claudio Fasulo. A inizio serata ci sarà un medley di Laura Pausini e a un certo punto salirà sul palco anche Caterina Caselli. Dopodiché, ci sarà un momento educativo: «Parleremo con il professor Vincenzo Schettini di disagio e dipendenze giovanili. La presidenza del Consiglio ha avviato una collaborazione con lui». Sul Suzuki stage si esibirà Francesco Gabbani, mentre Max Pezzali dalla Costa Crociere delizierà il pubblico «con un brano fondamentale del suo repertorio».

Il ritorno di Bianca Balti: «L’ultimo anno è stato il più duro della mia vita»

Sul palco dell’Ariston, come detto, tornerà anche Bianca Balti, che a proposito delle sue condizioni di salute dice: «Quando vedono i capelli che ricrescono, tutti pensano che stai bene. Ora in effetti ne sto uscendo, dopo un anno. C’è un lutto da elaborare: quello di una spensieratezza che non tornerà mai più». Al contrario di quanto si potrebbe pensare, la diagnosi del cancro e le prime cure non sono stati i momenti più difficili che Balti ha dovuto attraversare. «L’ultimo anno», precisa lei, «è stato il più duro della mia vita, dopo la fine della chemioterapia. Questo perché ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero e che non tornerà più, quella donna che non aveva una cicatrice che le spezzava il corpo in due. È importante parlare di questa cosa».

Chi vota nella quarta serata di Sanremo

A votare le esibizioni della quarta serata saranno Televoto, Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio, che decretano il vincitore della serata. Il sistema di votazione combina il giudizio del pubblico da casa con quello degli addetti ai lavori. Al termine della somma delle preferenze espresse dalle tre componenti, viene stilata una classifica dedicata esclusivamente alle cover e viene proclamato il vincitore della serata dei duetti.

Tutte le cover della quarta serata di Sanremo

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

Ermal Meta con Dardust – Golden hour

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Levante con Gaia – I maschi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Raf con i The Kolors – The riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho

Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

