Festival di Sanremo, Vincenzo Schettini ospite nella serata delle cover per parlare di disagio giovanile. E Carlo Conti prepara altre sorprese
È tutto pronto per la serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo. Dopo tre serate avare di emozioni e highlights fuori programma, specialmente se confrontate con le ultime edizioni, tutti gli occhi sono puntati sugli ospiti che potrebbero risollevare le sorti del Festival: da Las Ketchup a Cristina D’Avena, da Francesca Fagnani a Belen Rodriguez. Ad accompagnare questa sera Carlo Conti nella co-conduzione ci sarà come sempre Laura Pausini, ma anche Bianca Balti, alla sua seconda edizione consecutiva: «Sono felicissimo che abbia deciso di tornare al Festival anche quest’anno», ha detto Conti in conferenza stampa. E quando gli viene chiesto cosa aspettarsi dalla serata delle cover, il direttore artistico del Festival risponde: «Stasera è la festa per eccellenza. Ci saranno duetti probabili e improbabili, che ci stupiranno e ci faranno emozionare».
Tutte le sorprese della serata delle cover
Dopo meno di un’ora dall’inizio della conferenza stampa, Conti ha lasciato la sala in anticipo proprio per preparare il terreno alla serata: «Ci saranno una serie di sorprese e devo andare ad organizzarle». A svelare alcune di queste sorprese è stato il dirigente Rai Claudio Fasulo. A inizio serata ci sarà un medley di Laura Pausini e a un certo punto salirà sul palco anche Caterina Caselli. Dopodiché, ci sarà un momento educativo: «Parleremo con il professor Vincenzo Schettini di disagio e dipendenze giovanili. La presidenza del Consiglio ha avviato una collaborazione con lui». Sul Suzuki stage si esibirà Francesco Gabbani, mentre Max Pezzali dalla Costa Crociere delizierà il pubblico «con un brano fondamentale del suo repertorio».
Il ritorno di Bianca Balti: «L’ultimo anno è stato il più duro della mia vita»
Sul palco dell’Ariston, come detto, tornerà anche Bianca Balti, che a proposito delle sue condizioni di salute dice: «Quando vedono i capelli che ricrescono, tutti pensano che stai bene. Ora in effetti ne sto uscendo, dopo un anno. C’è un lutto da elaborare: quello di una spensieratezza che non tornerà mai più». Al contrario di quanto si potrebbe pensare, la diagnosi del cancro e le prime cure non sono stati i momenti più difficili che Balti ha dovuto attraversare. «L’ultimo anno», precisa lei, «è stato il più duro della mia vita, dopo la fine della chemioterapia. Questo perché ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero e che non tornerà più, quella donna che non aveva una cicatrice che le spezzava il corpo in due. È importante parlare di questa cosa».
Chi vota nella quarta serata di Sanremo
A votare le esibizioni della quarta serata saranno Televoto, Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio, che decretano il vincitore della serata. Il sistema di votazione combina il giudizio del pubblico da casa con quello degli addetti ai lavori. Al termine della somma delle preferenze espresse dalle tre componenti, viene stilata una classifica dedicata esclusivamente alle cover e viene proclamato il vincitore della serata dei duetti.
Tutte le cover della quarta serata di Sanremo
- Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
- Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
- Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
- Ermal Meta con Dardust – Golden hour
- Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
- J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
- Levante con Gaia – I maschi
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
- Raf con i The Kolors – The riddle
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho
- Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita