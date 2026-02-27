Dalla “grattatina” di Raf a Sal Da Vinci pronto per i matrimoni a Napoli: i meme migliori sulla terza serata di Sanremo 2026

Così l’ironia social ha dato il meglio di sé, nonostante la consueta verve istituzionale e misurata di Carlo Conti

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è stata un po’ più movimentata delle precedenti, nonostante la consueta verve istituzionale e misurata di Carlo Conti. Come sempre accade, i social hanno reso alcuni momenti della serata meme virali, regalando risate e ironia al pubblico della rete. Tra i contenuti più condivisi e commentati c’è una clip di Raf, tradito dalle telecamere mentre, prima di esibirsi, si sistemava i pantaloni all’altezza dei genitali ed è subito diventato materiale per numerosi meme.

L’ironia su Sal Da Vinci

Ma il vero protagonista della satira social della serata è stato Sal Da Vinci e la sua canzone Per sempre sì. Sul web gli utenti hanno ironizzato sul fatto che il brano potrebbe già diventare la colonna sonora dei matrimoni futuri. «Anche se non vince Sanremo, ha comunque già l’agenda piena di matrimoni fino a novembre 2039», recita uno dei meme più virali. «E che la diretta con il Castello delle Cerimonie inizi… Forza Sal Da Vinci!», si legge in un altro. E ancora: «Sal che vede aumentare di minuto in minuto la Siae dei matrimoni quest’estate».

Gli altri meme

Non sono mancati meme curiosi anche per dettagli più visivi. Alcuni utenti hanno notato una somiglianza di tonalità della pelle tra Carlo Conti e Alicia Keys, presente sul palco durante la serata come ospite internazionale, ironizzando sul fatto che le lampade del conduttore sembravano quasi replicare il pigmento dell’artista americana. Ma sono innumerevoli i dettagli su cui gli utenti social hanno ironizzato. In poche ore, la terza serata è infatti diventata un mix di spettacolo e ironia sulla rete, confermando come i meme siano ormai parte integrante del racconto social di Sanremo.



