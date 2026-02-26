Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys duetto da leggenda: l'Ariston chiede il bis, lei canta «Empire State of Mind» – Il video

26 Febbraio 2026 - 23:27
Dopo un lieve problema tecnico che ferma momentaneamente l’esibizione, tutto riprende e il teatro esplode di emozione

Il ritorno di Eros Ramazzotti sul palco dell’Ariston, a esattamente 40 anni dalla vittoria con Adesso tu il 26 febbraio 1986, è stato un potente viaggio nella memoria introdotto a sorpresa dalla voce iconica di Pippo Baudo. Seduto sugli scalini insieme a Carlo Conti per un momento di intimità, Eros ha mostrato il volto autentico del «giramondo» rimasto fedele alla sensibilità del ragazzo di periferia, rifiutando ogni piedistallo. «Umanamente sono quello di prima, il successo mi ha dato solo la forza di fare ciò che amo», ha dichiarato. L’emozione ha lasciato spazio a una riflessione civile quando l’artista e il conduttore hanno invocato il potere della musica come strumento di speranza per i paesi in guerra, auspicando che le note possano arrivare laddove le armi devono tacere. «Sappiamo bene cosa sta succedendo nel mondo e speriamo che le cose cambino», ha detto Eros.

Standing ovation per il duetto Ramazzotti-Alicia Keys

Il culmine della serata è stato raggiunto con la performance del duetto Ramazzotti e Alicia Keys, che per la prima volta in assoluto ha cantato in italiano sulle note de L’Aurora, seppur dopo un piccolo problema tecnico. Standing ovation all’Ariston che, al termine dell’esibizione, ha invocato il bis. Carlo Conti è quindi salito sul palco chiedendo all’artista di regalare al pubblico uno dei suoi brani più celebri, Empire State of Mind. E lei ha accettato, esibendosi nuovamente tra gli applausi scroscianti e modificando il testo della canzone: Sanremo al posto di New York.

Lo speciale su Sanremo 2026

