Sanremo, l’endorsement di Adriano Celentano a Ermal Meta per la canzone su Gaza: «Impossibile che tu non vinca». La risposta del cantante

26 Febbraio 2026 - 22:34 Ygnazia Cigna
Il messaggio social condiviso dall'artista in gara alla kermesse canora

«Che bravo Ermal! La tua canzone è bellissima». Con queste parole Adriano Celentano ha espresso il suo endorsement a Ermal Meta, in gara al Festival di Sanremo 2026. «E tu l’hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca!», ha scritto Celentano sui social. Un messaggio accolto con gratitudine dall’artista, che ha risposto: «Che onore, maestro! Grazie». Ermal Meta è in gara con Stella stellina, un brano che affronta tra le righe il tema della strage dei bambini di Gaza. «Non vincerò mai, ma chi farebbe vincere una canzone così? Se però tutti rinunciassero all’Eurovision, io con questa canzone ci andrei e la canterei ancora più forte, essendoci Israele», ha detto oggi il cantante in conferenza stampa.

Il significato di Stella stellina di Ermal Meta

La protagonista di Stella stellina è una bambina senza nome. «Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind… che importa? Forse niente, forse tutto. Figlie di nessuno, figlie di tutti», ha spiegato nei giorni scorsi Ermal Meta. Un’immagine che prende forma anche sul palco dato che ogni sera l’artista porta cucito sull’abito il nome di una bambina diversa. La prima è stata Amal, parola araba che significa speranza.

