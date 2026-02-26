Sanremo, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte 2026 con «Laguna» – Il video

L'ex concorrente di Amici ha avuto la meglio nel duello finale contro la 22enne Angelica Bove

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026. Il cantautore umbro, classe 2006, ha trionfato con il brano Laguna nella votazione che ha unito sala stampa, tv, web (33%), radio (33%) e televoto (34%). Dopo aver superato in semifinale la concorrenza del trio Blind, El Ma e Soniko, il giovane artista di Castiglione del Lago ha avuto la meglio nel duello finale contro la 22enne Angelica Bove, confermando una crescita artistica fulminea iniziata nel 2024 tra i banchi di Amici di Maria De Filippi sotto la guida di Anna Pettinelli. Angelica Bove, invece, ha vinto sia il premio della critica che il premio della sala stampa Lucio Dalla per la categoria Nuove proposte.

Laguna, il brano vincitore

Il brano della vittoria, Laguna, è un’intensa ballata introspettiva che esplora le macerie emotive di una relazione tossica, descrivendo quel limbo sospeso in cui la necessità di chiudere un rapporto dannoso si scontra con la nostalgia per i rari momenti di luce vissuti insieme. Attraverso una metrica pulita e una vocalità densa di sfumature, Filippucci ha dimostrato una maturità interpretativa che gli ha permesso di passare dal palco di un talent alla consacrazione del palcoscenico dell’Ariston.

