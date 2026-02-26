Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoGiovaniMusicaRaiSuoni e VisioniTvVideo

Sanremo, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte 2026 con «Laguna» – Il video

26 Febbraio 2026 - 21:01 Ygnazia Cigna
embed
nicolo-filippucci-sanremo-nuove-proposte
nicolo-filippucci-sanremo-nuove-proposte
L'ex concorrente di Amici ha avuto la meglio nel duello finale contro la 22enne Angelica Bove

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026. Il cantautore umbro, classe 2006, ha trionfato con il brano Laguna nella votazione che ha unito sala stampa, tv, web (33%), radio (33%) e televoto (34%). Dopo aver superato in semifinale la concorrenza del trio Blind, El Ma e Soniko, il giovane artista di Castiglione del Lago ha avuto la meglio nel duello finale contro la 22enne Angelica Bove, confermando una crescita artistica fulminea iniziata nel 2024 tra i banchi di Amici di Maria De Filippi sotto la guida di Anna Pettinelli. Angelica Bove, invece, ha vinto sia il premio della critica che il premio della sala stampa Lucio Dalla per la categoria Nuove proposte.

Laguna, il brano vincitore

Il brano della vittoria, Laguna, è un’intensa ballata introspettiva che esplora le macerie emotive di una relazione tossica, descrivendo quel limbo sospeso in cui la necessità di chiudere un rapporto dannoso si scontra con la nostalgia per i rari momenti di luce vissuti insieme. Attraverso una metrica pulita e una vocalità densa di sfumature, Filippucci ha dimostrato una maturità interpretativa che gli ha permesso di passare dal palco di un talent alla consacrazione del palcoscenico dell’Ariston.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

2.

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

3.

Sanremo, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti social dell’account del concorso

4.

Sanremo, tutti i voti alle esibizioni della prima serata del Festival – Le pagelle

5.

Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

leggi anche
sanremo 2026 siti scommesse possibili vincitori
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, chi vince secondo i bookmakers: Fedez e Masini i favoriti. Ecco tutte le quote degli artisti in gara

Di Alba Romano
maria antonietta colombre
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il testo della canzone “La felicità e basta” di Maria Antonietta e Colombre

Di Ugo Milano
michele_bravi_sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il testo della canzone “Prima o poi” di Michele Bravi

Di Ugo Milano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il testo della canzone “Avvoltoi” di Eddie Brock

Di Roberta Brodini