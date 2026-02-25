Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTvVideo

Sanremo 2026, chi è Nicolò Filippucci: finalista tra le Nuove Proposte del Festival – Il video

25 Febbraio 2026 - 21:45 Ugo Milano
embed
festival-sanremo-2026-chi-e-nicolo-filippucci
festival-sanremo-2026-chi-e-nicolo-filippucci
L'artista, classe 2006, è il primo finalista tra le Nuove Proposte della kermesse carnora con la canzone "Lauguna"

Nicolò Filippucci conquista il posto in finale tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. Nella sfida diretta ha avuto la meglio su Blind, El Ma & Soniko, in gara con Nei miei DM. Giovedì 26 febbraio tornerà sul palco per contendersi il titolo con Angelica Bove, seconda finalista della categoria, che gareggia con il brano Mattone. Nato a Castiglione del Lago il 30 maggio 2006 e cresciuto a Corciano, nella provincia di Perugia, Filippucci ha iniziato a suonare la chitarra a sette anni, esordendo sul palco precocissimo all’età di nove anni nello spettacolo “Giungla”, con il coro dei bambini del Conservatorio Morlacchi di Perugia.

A soli 15 anni, nel 2021, ha mosso i primi passi nel mondo della musica partecipando a vari concorsi. Nel 2022 si è aggiudicato la vittoria a “Il Mio Canto Libero”, manifestazione tenutasi a Santa Maria degli Angeli. A settembre dello stesso anno ha poi ottenuto l’accesso alla finale nazionale del Cantagiro con il brano Fingere, conquistando anche il premio speciale MIO assegnato da una giuria di giornalisti del settore.

I concorsi vinti e i primi brani

Nell’agosto 2023 ha preso parte al concorso “Guerriero”, dedicato a Marco Mengoni, dove si è aggiudicato il premio Città di Ronciglione. Il mese successivo ha partecipato alla finale nazionale di NYCanta a Faenza, guadagnando la possibilità di esibirsi nell’ultima fase della competizione all’Oceana Theatre di New York con un brano inedito, classificandosi al secondo posto. Sempre nel 2023 ha trionfato al Tour Music Fest – The European Music Contest di San Marino, imponendosi sia nella categoria cantautori sia come “Artist of the Year” con il brano Senza parlare. Con la stessa canzone ha ottenuto anche la vittoria al Fatti Sentire Festival 2024.

Ti potrebbe interessare

L’esperienza ad Amici

A 18 anni ha lasciato il liceo scientifico Galileo Galilei all’ultimo anno per partecipare alla 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi accendendo alla fase finale con la squadra guidata dai coach Anna Pettinelli e Debora Lettieri e venendo eliminato in semifinale riuscendo comunque a vincere il premio Estathé Zero. Durante la sua permanenza al programma di Mediaset ha inciso Non mi dimenticheròYin e YangCuore bucato e Un’ora di follia, poi inclusi nel suo primo EP Un’ora di follia. Nel maggio del 2025 ha pubblicato con Warner Music Italy il suo primo EP Un’ora di follia, che oltre ai quattro brani realizzati durante Amici include le canzoni Occhi stanchi e Mi sono innamorato di te.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Festival di Sanremo, Carlo Conti stoppa La Russa: «Andrea Pucci non ci sarà». Can Yaman contro la Rai su Sandokan

2.

Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. Ecco tutti i bonus e i malus del gioco – Il video

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

5.

La strana storia del ritratto dell’assessora toscana in una mostra dell’accademia

leggi anche
festival-sanremo-2026-televoto-come-si-vota
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, entra in gioco il Televoto: ecco come votare i cantanti in gara

Di Alba Romano
fulminacci
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il testo della canzone “Stupida sfortuna” di Fulminacci

Di Ugo Milano
nayt
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il testo della canzone “Prima che” di Nayt

Di Ugo Milano
festival-sanremo-seconda-serata
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, al via la seconda serata: Laura Pausini apre il Festival. Si inizia con le Nuove proposte – Il video

Di Ugo Milano
jax sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il testo della canzone “Italia starter pack” di J-Ax

Di Ugo Milano