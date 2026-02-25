Sanremo 2026, chi è Nicolò Filippucci: finalista tra le Nuove Proposte del Festival – Il video

L'artista, classe 2006, è il primo finalista tra le Nuove Proposte della kermesse carnora con la canzone "Lauguna"

Nicolò Filippucci conquista il posto in finale tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. Nella sfida diretta ha avuto la meglio su Blind, El Ma & Soniko, in gara con Nei miei DM. Giovedì 26 febbraio tornerà sul palco per contendersi il titolo con Angelica Bove, seconda finalista della categoria, che gareggia con il brano Mattone. Nato a Castiglione del Lago il 30 maggio 2006 e cresciuto a Corciano, nella provincia di Perugia, Filippucci ha iniziato a suonare la chitarra a sette anni, esordendo sul palco precocissimo all’età di nove anni nello spettacolo “Giungla”, con il coro dei bambini del Conservatorio Morlacchi di Perugia.

A soli 15 anni, nel 2021, ha mosso i primi passi nel mondo della musica partecipando a vari concorsi. Nel 2022 si è aggiudicato la vittoria a “Il Mio Canto Libero”, manifestazione tenutasi a Santa Maria degli Angeli. A settembre dello stesso anno ha poi ottenuto l’accesso alla finale nazionale del Cantagiro con il brano Fingere, conquistando anche il premio speciale MIO assegnato da una giuria di giornalisti del settore.

I concorsi vinti e i primi brani

Nell’agosto 2023 ha preso parte al concorso “Guerriero”, dedicato a Marco Mengoni, dove si è aggiudicato il premio Città di Ronciglione. Il mese successivo ha partecipato alla finale nazionale di NYCanta a Faenza, guadagnando la possibilità di esibirsi nell’ultima fase della competizione all’Oceana Theatre di New York con un brano inedito, classificandosi al secondo posto. Sempre nel 2023 ha trionfato al Tour Music Fest – The European Music Contest di San Marino, imponendosi sia nella categoria cantautori sia come “Artist of the Year” con il brano Senza parlare. Con la stessa canzone ha ottenuto anche la vittoria al Fatti Sentire Festival 2024.

L’esperienza ad Amici

A 18 anni ha lasciato il liceo scientifico Galileo Galilei all’ultimo anno per partecipare alla 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi accendendo alla fase finale con la squadra guidata dai coach Anna Pettinelli e Debora Lettieri e venendo eliminato in semifinale riuscendo comunque a vincere il premio Estathé Zero. Durante la sua permanenza al programma di Mediaset ha inciso Non mi dimenticherò, Yin e Yang, Cuore bucato e Un’ora di follia, poi inclusi nel suo primo EP Un’ora di follia. Nel maggio del 2025 ha pubblicato con Warner Music Italy il suo primo EP Un’ora di follia, che oltre ai quattro brani realizzati durante Amici include le canzoni Occhi stanchi e Mi sono innamorato di te.

