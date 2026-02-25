Sanremo, il testo della canzone “Prima che” di Nayt
William Mezzanotte ha portato sul palco di Sanremo il brano di cui ha scritto il testo, perché la sua penna è diventata ormai famosa: il suo modo di scrivere parla ai giovani, come dimostra anche la canzone Prima che. Nayt la ripropone anche nella seconda serata del Festival, mentre è già ascoltabile su tutte le piattaforme e probabilmente nelle cuffiette di molti appassionati.
Estratto del testo di «Prima che» di Nayt
«Senza oggetti o costumi, progetti
immaginare i posteri
costretti al presente
sfuggirci ubriachi o con i postumi
chi aspetti? io nessuno a salvarci
fissare il muro e stancarsi
trovare un buco e saltarci
io non credo a chi mi chiama
credo abbia sbagliato nome
io non credo a chi mi ama, di più,
non credo abbia valore
perché in tutta questa roba che c’ho
addosso mi confondo
e non so se mi conforta
o mi ostacola il confronto
finché sai cosa prendi
non lo sai cosa perdi»
Testo: William Mezzanotte (Nayt)
Musica: Stefano Tognini