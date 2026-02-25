Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, il testo della canzone “Prima che” di Nayt

25 Febbraio 2026 - 21:04 Ugo Milano
embed
nayt
nayt
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

 William Mezzanotte ha portato sul palco di Sanremo il brano di cui ha scritto il testo, perché la sua penna è diventata ormai famosa: il suo modo di scrivere parla ai giovani, come dimostra anche la canzone Prima che. Nayt la ripropone anche nella seconda serata del Festival, mentre è già ascoltabile su tutte le piattaforme e probabilmente nelle cuffiette di molti appassionati.

Estratto del testo di «Prima che» di Nayt

«Senza oggetti o costumi, progetti
immaginare i posteri
costretti al presente
sfuggirci ubriachi o con i postumi 
chi aspetti? io nessuno a salvarci 
fissare il muro e stancarsi 
trovare un buco e saltarci 
io non credo a chi mi chiama 
credo abbia sbagliato nome
io non credo a chi mi ama, di più, 
non credo abbia valore 
perché in tutta questa roba che c’ho 
addosso mi confondo 
e non so se mi conforta 
o mi ostacola il confronto
finché sai cosa prendi 
non lo sai cosa perdi»

Testo: William Mezzanotte (Nayt)
Musica: Stefano Tognini

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

2.

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

3.

Sanremo, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti social dell’account del concorso

4.

Sanremo, tutti i voti alle esibizioni della prima serata del Festival – Le pagelle

5.

Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

leggi anche
festival-sanremo-2026-seconda-serata-scaletta-cantanti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Di Ugo Milano
elettra lamborghini
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, tutti i voti alle esibizioni della prima serata del Festival – Le pagelle

Di Gabriele Fazio
festival-sanremo-2026-nayt
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Nayt: «Vado al Festival con un brano senza ritornello. Sono folle? No, sono me stesso». L’intervista

Di Gabriele Fazio