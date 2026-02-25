Sanremo, il testo della canzone “Prima che” di Nayt

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

William Mezzanotte ha portato sul palco di Sanremo il brano di cui ha scritto il testo, perché la sua penna è diventata ormai famosa: il suo modo di scrivere parla ai giovani, come dimostra anche la canzone Prima che. Nayt la ripropone anche nella seconda serata del Festival, mentre è già ascoltabile su tutte le piattaforme e probabilmente nelle cuffiette di molti appassionati.

Estratto del testo di «Prima che» di Nayt

«Senza oggetti o costumi, progetti

immaginare i posteri

costretti al presente

sfuggirci ubriachi o con i postumi

chi aspetti? io nessuno a salvarci

fissare il muro e stancarsi

trovare un buco e saltarci

io non credo a chi mi chiama

credo abbia sbagliato nome

io non credo a chi mi ama, di più,

non credo abbia valore

perché in tutta questa roba che c’ho

addosso mi confondo

e non so se mi conforta

o mi ostacola il confronto

finché sai cosa prendi

non lo sai cosa perdi»

Testo: William Mezzanotte (Nayt)

Musica: Stefano Tognini

Lo speciale su Sanremo 2026