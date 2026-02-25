Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

25 Febbraio 2026 - 17:50 Ugo Milano
Ad affiancare Conti e Pausini ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Ecco tutti i dettagli sulla seconda serata del Festival

È tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. A calcare il palco dell’Ariston, questa volta, non saranno tutti e trenta gli artisti in gara, come accaduto lunedì, ma soltanto la metà di loro. I quindi artisti rimanenti si esibiranno domani, mercoledì 26 febbraio. L’orario di inizio della serata, in onda in diretta su Rai Uno, è previsto come sempre per le 20:40.

Chi conduce la prima serata di Sanremo 2026

Ad affiancare Carlo Conti sull’Ariston ci sarà ancora Laura Pausini, presenza fissa di questa edizione. Ma ad arricchire il cast ci penseranno anche altri co-conduttori d’eccezione: Pilar FogliatiAchille Lauro e Lillo.

La scaletta completa della seconda serata di Sanremo 2026

Gli ospiti della seconda serata: Bresh e le star delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Tra gli ospiti della seconda serata di Sanremo ci sono alcuni protagonisti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la pattinatrice Francesca Lollobrigida e la biatleta Lisa Vittozzi, entrambe medagliate ai Giochi appena conclusi, e gli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli) e Giuliana Turra. Ci sarà poi l’esibizione di Bresh, in gara lo scorso anno al Festival con La tana del granchio.

Chi vota nella seconda serata di Sanremo 2026

Le 15 canzoni in gara questa sera verranno votate da: televoto (con peso del 50% sul risultato della votazione) e giuria delle radio (con peso del restante 50% sul risultato della votazione). Il risultato della votazione determinerà una classifica. Al termine della serata, verranno rese note solo le prime 5 posizioni (senza ordine di piazzamento).

L’ordine di uscita dei cantanti di mercoledì 25 febbraio

I 15 cantanti in gara questa sera, in ordine di uscita, sono:

  • Patty Pravo Opera
  • Lda & Aka 7even – Poesie clandestine
  • Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
  • Tommaso Paradiso – I romantici
  • Elettra Lamborghini – Voilà
  • Ermal Meta – Stella stellina
  • Levante – Sei tu
  • Bambole di pezza – Resta con me
  • Chiello – Ti penso sempre
  • J-Ax – Italia starter pack
  • Nayt – Prima che
  • Fulminacci – Stupida sfortuna
  • Fedez & Masini – “Male necessario
  • Dargen D’Amico – AI AI
  • Ditonellapiaga – Che fastidio!

Foto copertina: ANSA/Ettore Ferrari

