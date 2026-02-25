Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Festival di Sanremo, il picco di ascolti della prima serata è tutto per Gianna Pratesi: «Quanto mi sono divertita» – Il video

25 Febbraio 2026 - 16:58 Alba Romano
La donna, 105 anni, è stata chiamata sul palco dell'Ariston da Carlo Conti per celebrare simbolicamente gli 80 anni della Repubblica

Il picco di ascolti della prima serata del Festival di Sanremo è stato raggiunto mentre parlava la signora Gianna Pratesi, chiamata sul palco dell’Ariston per celebrare simbolicamente gli 80 anni della Repubblica. In quel momento, arrivato alle 21:59, erano 15 milioni e 384mila i telespettatori collegati con Rai Uno. Il picco di share, invece, è stato raggiunto all’1:07, con il 63.9%, durante la performance di Leo Gassmann.

«Mi sono divertita tanto»

All’indomani della sua ospitata sul palco dell’Ariston, è la stessa Pratesi, 105 anni, a commentare la sua esperienza a Sanremo: «Ieri sera all’Ariston mi sono tanto divertita, sono stati tutti gentili e ho percepito tanta allegria, è stata proprio una bella serata, ringrazio tutti», ha detto a Rai Radio Uno, ospite di Un Giorno da Pecora. «Quando sono entrata ho visto tanta gente seduta in platea, e io sul palcoscenico a raccontare la mia esperienza», ha aggiunto. E quanto le è stato fatto notare il successo riscontrato, lei ha reagito così: «Meno male, mi fa piacere, io ho solo cercato di parlare di cose normali, della mia vita».

Il Pd rilancia l’intervento sui social

A celebrare l’ospitata di Gianna Pratesi a Sanremo è anche il Partito Democratico. In un post sui social network, i dem pubblicano l’intervista andata in scena sul palco dell’Ariston: «Le posso chiedere in quel giugno del ’46 per chi ha votato tra monarchia e repubblica?». La signora Gianna non ha dubbi: «Eravamo tutti sicuri, noi in casa mia, tutti di sinistra». Conti incalza: «Non mi vuol dire chi ha votato? Repubblica o monarchia?». A quel punto la signora Gianna si lascia andare: «Repubblica!».

Foto copertina: ANSA/Ettore Ferrari | Carlo Conti sul palco dell’Ariston insieme a Gianna Pratesi

