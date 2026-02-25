Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo, verso la seconda serata: Carlo Conti annuncia i cantanti in gara. Sul palco anche Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo

25 Febbraio 2026 - 12:45 Alba Romano
festival sanremo achille lauro crans-montana
Questa sera si esibiranno solo 15 dei 30 cantanti in gara. Ecco come si svolgerà la seconda serata

Dopo un esordio che potremmo definire non felicissimo, la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo prevede che sul palco dell’Ariston questa sera, mercoledì 25 febbraio, si esibiscano soltanto 15 dei 30 Big in gara. I restanti 15 concorrenti si esibiranno domani, giovedì 26 febbraio, ma saranno comunque protagonisti della serata in una veste insolita: saliranno, infatti, sul palco per presentare i propri colleghi, agendo come veri e propri “annunciatori” dopo essere stati accoppiati ai cantanti tramite sorteggio. Ad affiancare Carlo Conti nella gestione della serata ci sarà ancora Laura Pausini, presenza fissa in questa edizione, ma il cast si arricchirà di nuovi volti. Saliranno sul palco anche Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Le esibizioni di questa sera saranno sottoposte al giudizio del pubblico a casa attraverso il televoto (50%) e a quello della giuria delle radio (50%). Al termine della puntata, il pubblico scoprirà le cinque canzoni più apprezzate dai giurati, senza conoscere l’ordine di piazzamento.

La lista dei cantanti in gara questa sera

I 15 cantanti in gara questa sera, in ordine alfabetico, sono:

Bambole di pezza
Chiello
Dargen D’amico
Ditonellapiaga
Elettra Lamborghini
Enrico Nigiotti
Ermal Meta
Fedez & Masini
Fulminacci
J-Ax
LDA e Aka7even
Levante
Nayt
Patty Pravo
Tommaso Paradiso

Domani sera, giovedì 26 febbraio, si esibiranno i restanti 15 cantanti, che sono:

Arisa
Eddie Brock
Francesco Renga
Leo Gassman
Luchè
Malika
Mara Sattei
Maria Antonietta e Colombre
Michele Bravi
Raf
Sayf
Sal Da Vinci
Samuray Jay
Serena Brancale
Tredici Pietro

Gli ospiti della serata

Tra gli ospiti della serata, annunciati dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo, ci saranno anche alcuni atleti delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali di Milano-Cortna, tra cui Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori olimpici, Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano nell’inseguimento femminile e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra per il curling in carrozzina. Assente invece Arianna Fontana, alle prese con l’influenza.

