Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOAmadeusCarlo ContiFestival di SanremoLaura PausiniMusicaRaiTv

Sanremo, gli ascolti della prima serata di Carlo Conti in calo rispetto all’anno scorso: 9,6 milioni di spettatori e 58% di share

25 Febbraio 2026 - 10:07 Alba Romano
embed
Il ritorno del conduttore toscano all’Ariston segna un debutto solido ma lontano dai numeri della passata edizione. Nel 2025 la prima serata aveva superato i 12 milioni toccando il 65%

Doccia fredda per gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Seppur nei confini di un successo commerciale garantito, l’esordio della 76esima edizione targata Carlo Conti, ha incollato davanti allo schermo una media di 9 milioni 600 mila telespettatori, pari al 58% di share (dato di total audience che include la fruizione su Rai1). Numeri che, se presi isolatamente, confermano il Festival come l’unico vero evento nazionale capace di paralizzare il Paese, ma che messi a confronto con il passato recente evidenziano una flessione netta.

Il confronto con il 2025

Il paragone con l’ultima edizione è infatti impietoso. Un anno fa, la prima serata del Festival, sempre condotta da Carlo Conti, aveva raccolto in media 12 milioni 630 mila telespettatori, sfondando il muro del 65,3% di share. Il calo è di circa 3 milioni di utenti e di oltre 7 punti percentuali. Nonostante l’effetto curiosità per il ritorno di Conti — al suo quarto Festival dopo il triennio 2015-2017 — e una selezione musicale che puntava a rassicurare il pubblico tradizionale senza perdere d’occhio le classifiche, l’«effetto evento» sembra aver perso quella spinta travolgente che aveva caratterizzato il quinquennio precedente. Complici anche l’Inter, che ieri sera si giocava il posto in Champions nella partita contro il Bodo/Glimt, e il periodo inusuale, un po’ in ritardo rispetto agli anni scorsi per dare spazio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, con un po’ di luce in più e temperature più alte in gran parte dell’Italia

La sfida per Carlo Conti

Il 58% di share resta comunque un risultato che farebbe la fortuna di qualunque rete e direttore di testata, ma la sfida per Carlo Conti sarà ora quella di tenere alta l’attenzione nelle serate centrali, storicamente le più deboli. Resta da capire quanto abbia pesato la frammentazione degli ascolti e se la nuova formula più asciutta, voluta dal conduttore per riportare la musica al centro (e chiudere prima della mezzanotte), riuscirà a premiare sul lungo periodo in termini di fedeltà del pubblico.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Festival di Sanremo, Carlo Conti stoppa La Russa: «Andrea Pucci non ci sarà». Can Yaman contro la Rai su Sandokan

2.

Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. Ecco tutti i bonus e i malus del gioco – Il video

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

5.

La strana storia del ritratto dell’assessora toscana in una mostra dell’accademia

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

Di Alessandro D’Amato
sanremo 2026 meme prima serata
CULTURA & SPETTACOLO

La cinofila per Can Yaman in camerino, lo spot cringe con l’AI, il parquet di Dargen: i migliori meme della prima serata di Sanremo 2026

Di Ygnazia Cigna
tredici pietro sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, imbarazzo tecnico per Tredici Pietro: il microfono non parte, gelo in sala. Il cantante: «Ho parlato al vuoto»

Di Ygnazia Cigna
elettra lamborghini
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, tutti i voti alle esibizioni della prima serata del Festival – Le pagelle

Di Gabriele Fazio
festival-sanremo-2026-classifica
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, la classifica provvisoria: Ditonellapiaga, Brancale, Fulminacci, Arisa e Fedez e Masini i più votati – Il video

Di Alba Romano
festival-sanremo-2026-prima-serata
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, gli omaggi a Baudo e Vessicchio, il ritorno di Tiziano Ferro e il refuso sul Referendum del ’46: cosa è successo nella prima serata – Foto e video

Di Alba Romano
festival-sanremo-2026-brancale
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

Di Ugo Milano
ermal meta amal gaza
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Ermal Meta e la scritta «Amal» cucita sulla camicia: la dedica per i bimbi di Gaza e cosa vuol dire in arabo – Il video

Di Ygnazia Cigna
sal-da-vinci
CULTURA & SPETTACOLO

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

Di Fosca Bincher
masini fedez sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Fedez torna sul palco dell’Ariston per la terza volta: l’esibizione di «Male necessario» con Masini – Il video

Di Ugo Milano