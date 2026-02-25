Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video
Al termine della sua esibizione al Festival di Sanremo, Serena Brancale si commuove fino alle lacrime, tra gli applausi del pubblico dell’Ariston e della sala stampa. Sul palco ha interpretato Qui con me, brano dedicato alla madre Maria, scomparsa nel 2020. In un’intervista a Open aveva spiegato che sarebbe tornata al Festival «per dedicare una lettera a una persona che mi manca, e ci ho messo sei anni per arrivare a questa consapevolezza». Completamente diverso dall’anno scorso, quando aveva portato Anema e core, trasformato in una hit grazie al palco del teatro ligure, questo pezzo rappresenta un omaggio intenso e carico di emozione, vissuto in prima persona dall’artista ma capace di toccare profondamente anche chi ascolta.
La sorella direttrice d’orchestra
A condividere con lei questo momento sul palco c’è la sorella Nicole, anche lei musicista, che – come nella scorsa edizione – dirige l’orchestra durante l’esecuzione di una canzone che parla di famiglia, amore e addio.