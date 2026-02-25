Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

L’artista pugliese si è commossa fino alle lacrime al termine dell'esibizione con il brano “Qui con me”

Al termine della sua esibizione al Festival di Sanremo, Serena Brancale si commuove fino alle lacrime, tra gli applausi del pubblico dell’Ariston e della sala stampa. Sul palco ha interpretato Qui con me, brano dedicato alla madre Maria, scomparsa nel 2020. In un’intervista a Open aveva spiegato che sarebbe tornata al Festival «per dedicare una lettera a una persona che mi manca, e ci ho messo sei anni per arrivare a questa consapevolezza». Completamente diverso dall’anno scorso, quando aveva portato Anema e core, trasformato in una hit grazie al palco del teatro ligure, questo pezzo rappresenta un omaggio intenso e carico di emozione, vissuto in prima persona dall’artista ma capace di toccare profondamente anche chi ascolta.

La sorella direttrice d’orchestra

A condividere con lei questo momento sul palco c’è la sorella Nicole, anche lei musicista, che – come nella scorsa edizione – dirige l’orchestra durante l’esecuzione di una canzone che parla di famiglia, amore e addio.

