Sanremo 2026, Fedez torna sul palco dell’Ariston per la terza volta: l’esibizione di «Male necessario» con Masini – Il video

24 Febbraio 2026 - 23:51 Ugo Milano
Il ritorno del rapper in gara tra i Big al festival

Al Festival di Sanremo 2026 riflettori puntati su Fedez, che torna sul palco dell’Ariston insieme a Marco Masini con il brano Male necessario. Collaborazione che riporta in scena una coppia già rodata. Lo scorso anno, quando Fedez era in gara tra i Big, Masini lo aveva affiancato nella serata dei duetti.
Per il rapper si tratta della terza partecipazione al Festival. Nel 2021 aveva conquistato il secondo posto in coppia con Francesca Michielin, mentre nel 2025 era tornato in gara con Battito, confermando il suo legame con la kermesse. Marco Masini, dal canto suo, è uno dei volti più solidi della storia recente di Sanremo perché conta ben otto partecipazioni in gara tra il 1990 e il 2020 e due vittorie che hanno segnato la sua carriera.

Lo speciale su Sanremo 2026

