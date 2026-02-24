«Viva Sanremo!»: Gianna Pratesi a 105 anni sul palco dell’Ariston nell’80esimo anniversario del primo voto alle donne – Il video

Salita sul palco con uno dei due figli, la signora Pratesi ha raccontato la storia del 1946, anno che ha cambiato la storia d'Italia

Quando il Festival di Sanremo nasceva, lei aveva già 31 anni e una storia da raccontare: quella del primo voto concesso alle donne, il 2 giugno 1946. Lei, Gianna Pratesi, all’epoca aveva 26 anni e partecipò al referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica Italiana e permise per la prima volta alle donne italiane di votare. Ottant’anni dopo, nel 2026, la sua testimonianza sul palco dell’Ariston è un monito: i diritti che oggi diamo per scontati, sono stati conquistati da una generazione di persone coraggiose.

Il voto di Gianna

Nella prima serata del Festival Gianna Pratesi è salita sul palco e ha raccontato il giorno del referendum: Carlo Conti le ha chiesto cosa avesse votato: «Repubblica! Come tutta la mia famiglia», ha risposto la signora, che è stata accompagna da uno dei suoi due figli sul palco del festival della canzone italiana, dove ha anche intonato 24mila baci. Seduta in poltrona, Gianna Pratesi ha anche raccontato di leggere ogni mattina tre giornali, senza occhiali.

Le parole di Conti

In conferenza stampa questa mattina il conduttore Carlo Conti ha citato Gianna Pratesi rispondendo a chi gli chiedeva se questo fosse un festival democristiano. «Credo che la risposta migliore venga da questa signora di 105 anni che deve far riflettere i nostri giovani, testimoniando per i nostri nonni, i nostri genitori, coloro che hanno combattuto, perso la vita, i partigiani che hanno liberato l’Italia dalla dittatura fascista, nazifascista, per la Repubblica».

FOTO: Ansa/Ettore Ferrari

Lo speciale su Sanremo 2026