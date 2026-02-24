Sanremo 2026, standing ovation per Beppe Vessicchio: l’omaggio che ha commosso il pubblico (e la sala stampa) – Il video

Il filmato che ha ripercorso tutte le volte in cui è stata pronunciata la frase «Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio»

Il primo emozionante omaggio del Festival di Sanremo 2026 è stato dedicato a Beppe Vessicchio, figura simbolo della kermesse e presenza imprescindibile nella storia del Festival. Un filmato ha ripercorso tutte le volte in cui è stato pronunciato «Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio», una frase diventata negli anni un rituale, capace di attraversare generazioni e conduzioni, da Pippo Baudo a Amadeus. Un filo rosso che ha unito stagioni diverse della kermesse, sempre nel segno della sua eleganza musicale e della sua autorevolezza.

Prima standing ovation di Sanremo (anche in sala stampa)

Per lui è arrivata la prima standing ovation del Sanremo 2026. Un applauso lungo e sincero, che ha coinvolto platea e galleria in un momento di grande intensità. A rendere ancora più toccante l’omaggio sono state le parole della co-conduttrice Laura Pausini. «Vi possiamo assicurare che è stato un uomo, un marito, un padre meraviglioso. Ciao Beppe», ha dichiarato sul palco dell’Ariston. Un ricordo personale e affettuoso, che ha commosso il pubblico in sala e la stessa Pausini. L’applauso non si è fermato all’Ariston. Standing ovation per Vessicchio anche in sala stampa, a testimonianza dell’affetto e della stima trasversale che lo hanno sempre accompagnato.

