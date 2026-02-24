Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOBeppe VessicchioFestival di SanremoLaura BovoliMusicaRaiSuoni e VisioniTvVideo

Sanremo 2026, standing ovation per Beppe Vessicchio: l’omaggio che ha commosso il pubblico (e la sala stampa) – Il video

24 Febbraio 2026 - 21:43 Ygnazia Cigna
embed
festival-sanremo-2026-vessicchio
festival-sanremo-2026-vessicchio
Il filmato che ha ripercorso tutte le volte in cui è stata pronunciata la frase «Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio»

Il primo emozionante omaggio del Festival di Sanremo 2026 è stato dedicato a Beppe Vessicchio, figura simbolo della kermesse e presenza imprescindibile nella storia del Festival. Un filmato ha ripercorso tutte le volte in cui è stato pronunciato «Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio», una frase diventata negli anni un rituale, capace di attraversare generazioni e conduzioni, da Pippo Baudo a Amadeus. Un filo rosso che ha unito stagioni diverse della kermesse, sempre nel segno della sua eleganza musicale e della sua autorevolezza.

Prima standing ovation di Sanremo (anche in sala stampa)

Per lui è arrivata la prima standing ovation del Sanremo 2026. Un applauso lungo e sincero, che ha coinvolto platea e galleria in un momento di grande intensità. A rendere ancora più toccante l’omaggio sono state le parole della co-conduttrice Laura Pausini. «Vi possiamo assicurare che è stato un uomo, un marito, un padre meraviglioso. Ciao Beppe», ha dichiarato sul palco dell’Ariston. Un ricordo personale e affettuoso, che ha commosso il pubblico in sala e la stessa Pausini. L’applauso non si è fermato all’Ariston. Standing ovation per Vessicchio anche in sala stampa, a testimonianza dell’affetto e della stima trasversale che lo hanno sempre accompagnato.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà»

2.

«Una telefonata allunga la vita»: lo spot della Sip torna dopo trent’anni

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, Conti: «Sarà un Festival baudiano. La premier all’Ariston? Se vuole compra il biglietto». Ma la premier non ci sarà – La conferenza stampa

5.

«Nel 2025 tutto sembrava sfuggirmi di mano», Fedez pronto al ritorno a Sanremo: «Non so cosa succederà, ma non vedo l’ora che succeda»

leggi anche
festival-sanremo-2026-sargen-d'amico
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, il ritorno di Dargen D’Amico all’Ariston con «Ai Ai» – Il video

Di Ugo Milano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Ditonellapiaga apre la gara con «Che fastidio!». E conquista i bookmaker – Il video

Di Ygnazia Cigna
festival-sanremo-2026-prima-serata
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, la voce di Pippo Baudo apre il Festival. Conti: «Questo è il primo senza di lui». Olly emoziona l’Ariston, l’ingresso di Pausini – Il video

Di Alba Romano