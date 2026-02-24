Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo 2026, Ditonellapiaga apre la gara con «Che fastidio!». E conquista i bookmaker – Il video

24 Febbraio 2026 - 21:09 Ygnazia Cigna
embed
Sul palco non passa inosservata: è già una promessa di punti per chi l’ha scelta al Fantasanremo

Ad aprire la gara di Sanremo 2026 è Ditonellapiaga con Che fastidio!, un brano che fonde electropop, suggestioni rétro e una scrittura pungente, attraversata da un’ironia tagliente e contemporanea. È lei, al momento, la favorita. Secondo gli esperti di Sisal potrebbe conquistare un posto nella Top 5. Sul palco non passa inosservata. Sulla maglia campeggia il titolo della canzone, l’abito con lungo strascico è già una promessa di punti per chi l’ha scelta al Fantasanremo, mentre occhiali e ballerini completano una performance studiata nei dettagli.

I pronostici

La quota di Ditonellapiaga è data a 1,12. Nella rosa della Top 5 figurano anche Fulminacci e Sayf (1,25), la coppia formata da Maria Antonietta e Colombre (1,50), e Serena Brancale (1,65). Più staccati, ma pronti a giocarsi tutto fino all’ultimo voto, Ermal Meta e Tommaso Paradiso, quotati a 2,25, determinati a inseguire e centrare il primo grande traguardo della competizione.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà»

2.

«Una telefonata allunga la vita»: lo spot della Sip torna dopo trent’anni

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, Conti: «Sarà un Festival baudiano. La premier all’Ariston? Se vuole compra il biglietto». Ma la premier non ci sarà – La conferenza stampa

5.

«Nel 2025 tutto sembrava sfuggirmi di mano», Fedez pronto al ritorno a Sanremo: «Non so cosa succederà, ma non vedo l’ora che succeda»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Dargen D’Amico s’interroga sull’AI: «Mi chiedo quali parti della nostra vita dobbiamo cedere per avere in cambio un servizio». L’intervista

Di Gabriele Fazio
Sanremo 2026
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Di Ugo Milano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, attenti a Ditonellapiaga: «Non vinco, ma se vinco porto in vacanza amici e parenti». L’intervista

Di Gabriele Fazio
Il FantaSanremo 2025 si farà, lanciato il trailer
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 26, gli italiani preferiscono Amadeus e il Festival va forte al Sud e tra gli elettori di destra

Di Gabriele Fazio
la-russa-conti sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Festival di Sanremo, Carlo Conti stoppa La Russa: «Andrea Pucci non ci sarà». Can Yaman contro la Rai su Sandokan

Di Alba Romano
tonypitony
CULTURA & SPETTACOLO

Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. Ecco tutti i bonus e i malus del gioco – Il video

Di Francesca Milano