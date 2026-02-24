Sanremo 2026, Ditonellapiaga apre la gara con «Che fastidio!». E conquista i bookmaker – Il video

Sul palco non passa inosservata: è già una promessa di punti per chi l’ha scelta al Fantasanremo

Ad aprire la gara di Sanremo 2026 è Ditonellapiaga con Che fastidio!, un brano che fonde electropop, suggestioni rétro e una scrittura pungente, attraversata da un’ironia tagliente e contemporanea. È lei, al momento, la favorita. Secondo gli esperti di Sisal potrebbe conquistare un posto nella Top 5. Sul palco non passa inosservata. Sulla maglia campeggia il titolo della canzone, l’abito con lungo strascico è già una promessa di punti per chi l’ha scelta al Fantasanremo, mentre occhiali e ballerini completano una performance studiata nei dettagli.

I pronostici

La quota di Ditonellapiaga è data a 1,12. Nella rosa della Top 5 figurano anche Fulminacci e Sayf (1,25), la coppia formata da Maria Antonietta e Colombre (1,50), e Serena Brancale (1,65). Più staccati, ma pronti a giocarsi tutto fino all’ultimo voto, Ermal Meta e Tommaso Paradiso, quotati a 2,25, determinati a inseguire e centrare il primo grande traguardo della competizione.

Lo speciale su Sanremo 2026