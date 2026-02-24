Festival di Sanremo, Carlo Conti stoppa La Russa: «Andrea Pucci non ci sarà». Can Yaman contro la Rai su Sandokan

Il presidente del Senato aveva chiesto una «presenza riparativa» del comico dopo l'esclusione. La replica del conduttore in conferenza stampa

Rullo di tamburi. Tra poche ore si apre ufficialmente la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Come da tradizione, in tarda mattinata si è tenuta la conferenza stampa di lancio della kermesse – o meglio la seconda, dopo l’«antipasto» di lunedì. A fare gli onori di casa Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, che questa sera sarà affiancato dall’attore turco Can Yaman. Tra le prime domande arrivate dalla sala stampa, non può mancare la polemica politica. In particolare, quella sulla mancata presenza del comico Andrea Pucci, che ha rifiutato la co-conduzione di una serata del Festival dopo essere stato travolto dalle polemiche. Nelle scorse ore, era intervenuta la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, per chiedere a Conti di ripensarci e invitare Pucci a esibirsi sul palco dell’Ariston per una «presenza riparativa».

Il caso Pucci e il video di La Russa

«Rispetto la seconda carica dello Stato e ho ascoltato con attenzione quello che ha detto. Ma al di là di quello che ha detto il presidente, ci siamo sentiti con Pucci, gli avevo chiesto se voleva fare un video messaggio scherzoso ma non se la sente. Non posso obbligarlo», risponde Conti in conferenza stampa. «Io credo che Andrea – continua il direttore artistico di Sanremo – avrà tutto il tempo nei prossimi mesi per dimostrare la sua forza, per continuare a riempire i teatri e per continuare a far divertire la gente».

Alle parole di Conti fanno eco subito dopo quelle di Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento Prime Time della Rai, che precisa: «Non ci ho visto nessuna pressione di alcun tipo: è un parere, non c’è risposta da parte dell’azienda. Non sono d’accordo sul fatto che fosse un video istituzionale: il presidente del Senato ha espresso un suo parere e ha dato un consiglio al direttore artistico, che è libero di accettarlo o meno». Una risposta giudicata «cortese ed esaustiva» dallo stesso La Russa, che replica alle parole di Conti e Di Liberatore augurando «un grande successo per questo festival di Sanremo che resta il più grande avvenimento nazional popolare di cui è quindi lecito occuparci un po’ tutti».

Can Yaman: «Sono single, avete consigli?»

In conferenza stampa, è soprattutto Can Yaman a prendersi la scena. «Come mi sono preparato al Festival? Non pensandoci, fino a ieri ero sul set in Spagna. Non so che farò, spero che Carlo mi aiuterà e di non combinare dei pasticci…», ha detto Yaman in perfetto italiano. A precisa domanda sul suo status sentimentale, l’attore ha detto di essere single. «Perché, hai suggerimenti per me?», ha chiesto ironicamente alla cronista che lo aveva sollecitato. Su temi più strettamente professionali, Yaman si è concesso invece una punta di polemica con la Rai. Non certo per Sanremo, ma per la saga tv di Sandokan che lo vede protagonista. «Quando gireremo la prossima stagione? Dovete chiederlo alla produzione, non sono chiari su questo. Dovevamo girare quest’estate ma a quanto pare non sono pronti, dicono che vogliono migliorare quindi servono altri budget e quindi più tempo. Mi dispiace perché a me piacerebbe girare tutto di fila, poi gli attori invecchiano e perdono la performance. E io dovrò perdere di nuovi 15 chili…».

Festival al via, smentita la partecipazione di Giorgia Meloni

Il Festival che si apre questa sera andrà in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio in prima serata su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. E sarà il primo Festival senza Pippo Baudo, morto lo scorso anno. Ieri Carlo Conti ha voluto sgombrare il campo da ogni equivoco su possibili presenze/pressioni politiche, smentendo che sul palco salirà pure Giorgia Meloni. E la premier stessa è dovuta intervenire per negare seccamente ogni ipotesi del genere, parlando di notizia inventata di sana pianta: «Non siamo al Fantasanremo…».

Foto di copertina: a sinistra Ignazio La Russa, presidente del Senato; a destra Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo