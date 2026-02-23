Ultime notizie DaziFestival di SanremoJeffrey EpsteinReferendumTrapianti
La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

23 Febbraio 2026 - 17:24 Giulia Norvegno
Rosanna Cacio e l'incidente della troupe Rai verso Sanremo
La giornalista del programma "La volta buona" racconta l'incidente con l'auto di una band diretta alla città del Festival per esibirsi. La paura dopo lo schianto contro il van di un gruppo musicale diretto proprio alla città del Festival

Doveva essere un normale trasferimento da Genova a Sanremo per la settimana del Festival. Domenica 22 febbraio, il van della troupe di La Volta Buona, con a bordo l’inviata Rosanna Cacio, un filmmaker e due autori, ha tamponato un altro veicolo all’interno di una galleria autostradale. L’auto colpita, con a bordo la band pisana Animeniacs anch’essa diretta al Festival, si è ribaltata. Come raccontato dalla giornalista al Tirreno, poco prima dell’impatto aveva chiesto all’autista di rallentare: «Il nostro autista andava un po’ veloce, gli abbiamo anche detto di andare un po’ più piano». Poi lo schianto: «In piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato».

I soccorsi e la ragazza rimasta incastrata nell’auto ribaltata

Cacio ha chiamato immediatamente i soccorsi. Tre componenti degli Animeniacs sono riusciti a uscire dai finestrini posteriori dell’auto capovolta, mentre una ragazza è rimasta incastrata all’interno ed è stata liberata dai vigili del fuoco. La giornalista ha descritto la scena come «davvero agghiacciante»: «Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti». La ragazza estratta dall’abitacolo ha riportato la frattura scomposta di una vertebra e dovrà essere operata nei prossimi giorni.

L’esibizione degli Animeniacs

Nonostante le ferite, la band ha deciso di salire lo stesso sul palco dello show organizzato da Mondadori e TV Sorrisi e Canzoni, senza la compagna rimasta ferita. Come riferito da Cacio, il cantante Daniel Fantini le ha detto che «avrebbero suonato comunque anche tutti incerottati col collare, perché volevano riscattarsi dopo lo spavento, come se la loro fosse la giornata numero uno di una nuova vita».

La troupe Rai in onda il giorno dopo l’incidente

Anche la squadra di La Volta Buona è riuscita a riprendere il lavoro: lunedì 23 febbraio Rosanna Cacio è apparsa regolarmente in onda dal Festival. «Siamo qui a raccontarlo, questo è l’importante», ha concluso la giornalista, ammettendo che «poteva essere davvero una tragedia».

