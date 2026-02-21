Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

Il direttore artistico del Festival ha anche rivelato i Premi alla carriera che saranno consegnati nell’ultima serata: a ricevere il premio saranno Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli

Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto del Tg1, a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato in diretta proprio al Tg1, come da tradizione, dallo stesso Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, svelando un nuovo tassello del Sanremo 2026, che quest’anno rende omaggio a Pippo Baudo.

Durante il collegamento, avvenuto a 72 ore dall’apertura del sipario, Conti ha anche rivelato i Premi alla carriera che saranno consegnati nell’ultima serata per celebrare le figure che hanno contribuito a rendere immortale la canzone italiana. A ricevere l’onorificenza saranno Fausto Leali, simbolo della tradizione melodica italiana, Mogol, tra i più grandi autori della musica italiana, e Caterina Caselli, cantante e produttrice discografica di grande prestigio.