Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaRaiTv

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

21 Febbraio 2026 - 21:00 Alba Romano
embed
giorgia cardinaletti
giorgia cardinaletti
Il direttore artistico del Festival ha anche rivelato i Premi alla carriera che saranno consegnati nell’ultima serata: a ricevere il premio saranno Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli

Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto del Tg1, a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato in diretta proprio al Tg1, come da tradizione, dallo stesso Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, svelando un nuovo tassello del Sanremo 2026, che quest’anno rende omaggio a Pippo Baudo.

Durante il collegamento, avvenuto a 72 ore dall’apertura del sipario, Conti ha anche rivelato i Premi alla carriera che saranno consegnati nell’ultima serata per celebrare le figure che hanno contribuito a rendere immortale la canzone italiana. A ricevere l’onorificenza saranno Fausto Leali, simbolo della tradizione melodica italiana, Mogol, tra i più grandi autori della musica italiana, e Caterina Caselli, cantante e produttrice discografica di grande prestigio.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il debutto di Chanel Totti in tv: «A Pechino Express siamo “i raccomandati”»

2.

La foto di Oscar Wilde sul letto di morte venduta per oltre 300 mila euro: il record all’asta a Londra

3.

Dopo le polemiche, lo youtuber Ale Della Giusta ammette: «Ho sbagliato, ho finto tutto. Ecco perché l’ho fatto»

4.

Sanremo, Morgan non salirà più sul palco nella serata delle cover con Chiello: ecco perché e chi lo sostituisce

5.

Il tesoro di Michelangelo: «20 opere ritrovate»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Samurai Jay: «Al Festival rappresento la musica fatta con leggerezza. E se vinco porto i miei in crociera». L’intervista

Di Gabriele Fazio
bainca balti
CULTURA & SPETTACOLO

A Sanremo ci sarà anche Bianca Balti, Carlo Conti annuncia il ritorno della top model: «Ci racconterà quest’anno di grande forza»

Di Ugo Milano
morgan
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Morgan non salirà più sul palco nella serata delle cover con Chiello: ecco perché e chi lo sostituisce

Di Ugo Milano
rosa-chemical-depressione-sanremo-fedez
CULTURA & SPETTACOLO

La rivelazione di Rosa Chemical: «Dopo Sanremo sono caduto in depressione. Il bacio con Fedez? Lo rifarei, ma qualche critica mi ha colpito»

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Michele Bravi: «Nella musica c’è tanta competizione, ma torno al Festival senza paura». L’intervista

Di Gabriele Fazio
giorgia-meloni-festival-sanremo-2026
POLITICA

Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla prima serata del Festival di Sanremo

Di Bruno Gaetani
sanremo-1951
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo: dalle autrici sotto pseudonimo ai due interpreti per ogni canzone, ecco tutte le curiosità sui Festival del passato

Di Benedetta Grandinetti