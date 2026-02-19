Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla prima serata del Festival di Sanremo

La premier sta valutando di godersi lo show dalle poltroncine dell'Ariston. Ma non ha ancora sciolto la riserva

Potrebbe esserci anche Giorgia Meloni tra il pubblico dell’Ariston alla prima serata del Festival di Sanremo. Lo scrive La Stampa, secondo cui la premier starebbe valutando di godersi lo show guidato da Carlo Conti – affiancato da Laura Pausini, Tiziano Ferro e Can Yaman – dalle prime file del teatro, con la figlia Ginevra accanto.

La cautela di Giorgia Meloni

La cautela della premier si deve principalmente a due motivi. Il primo: evitare letture simboliche superflue della sua presenza all’Ariston, soprattutto ora che il confronto sul referendum sulla giustizia entra in una fase delicata. Il secondo: la premier sta valutando anche una possibile missione a Kiev in occasione dell’anniversario dell’invasione russa.

I preparativi per il Festival di Sanremo

Pochi giorni fa, gli artisti in gara a Sanremo sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. Una prima volta storica per il Festival, a cui però non era presente la premier, che ora potrebbe recuperare proprio presenziando alla prima serata del Festival. In attesa che Palazzo Chigi sciolga la riserva, i contatti con Carlo Conti proseguono e al Teatro Ariston già ci si prepara all’eventuale organizzazione della sicurezza.

Foto copertina: ANSA/Filippo Attili | La premier Giorgia Meloni a palazzo Borromeo, Roma, 17 febbraio 2026