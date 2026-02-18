Olimpiadi, nove ori da assegnare: il programma di oggi 18 febbraio
Nove medaglie da assegnare e gli Azzurri in prima linea. Questo è il programma di oggi 18 febbraio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. In evidenza le Team Sprint di fondo maschile e femminile e il biathlon femminile, dove l’Italia è tra le favorite. Oggi c’è anche lo slalom femminile mentre in serata ci sarà la staffetta dei 3000 metri femminili e i 500 maschili. Intanto si prepara un gran finale con il possibile, ma per nulla certo, arrivo del presidente americano Donald Trump per tifare la nazionale di hockey se giocherà per l’oro il 22 febbraio. Ovvero il giorno in cui all’arena di Verona è in programma la cerimonia di chiusura dei Giochi, con il primo ministro francese Sébastien Lecornu.
Le gare di oggi
Un indizio dell’arrivo del presidente Usa a Milano è stata la presenza in città del capo dell’Fbi Kash Patel. Ma le proteste contro la presenza dell’Ice a Milano (tanto che la Ice House dei pattinatori americani è stata rinominata Winter House) e le contestazioni da parte degli spettatori in cui è incappato Vance sia alla cerimonia inaugurale sia alle gare a cui ha assistito potrebbero farlo desistere. Ecco intanto l’elenco delle gare di oggi:
- 9.05 – Curling (a Cortina d’Ampezzo): Cina-Danimarca, Usa-Gran Bretagna, Svezia-Corea del Sud, (Round robin torneo femminile);
- 9.45 – Sci di fondo (a Tesero): Qualificazioni Sprint a squadre tecnica libera femminile;
- 10 – Sci alpino (a Cortina d’Ampezzo): Slalom speciale femminile (1ª manche); Sci freestyle (a Livigno): Qualificazioni Aerials femminile;
- 10.15 – Sci di fondo (a Tesero): Qualificazioni Sprint a squadre tecnica libera maschile;
- 10.45 – Sci freestyle (a Livigno): Qualificazioni Aerials femminile;
- 11.20 – Snowboard (a Livigno): Finale slopestyle maschile (1ª, 2ª e 3ª manche);
- 11.45 – Sci di fondo (a Tesero): Finali Sprint a squadre tecnica libera femminile;
- 12.10 – Hockey ghiaccio (Milano Santagiulia): Slovacchia-Germania (Quarti di finale torneo maschile);
- 12.15 – Sci di fondo (a Tesero): Finali Sprint a squadre tecnica libera maschile;13 – Sci freestyle (a Livigno): Finale Aerials femminile;
- 13.30 – Sci alpino (a Cortina d’Ampezzo): Slalom speciale femminile (2ª manche);
- 14.05 – Curling (a Cortina d’Ampezzo): Italia-Canada, Cina-Rep. Ceca, Norvegia-Svizzera, Usa-Gran Bretagna (Round robin torneo maschile);
- 14.30 – Snowboard (a Livigno): Finale Slopestyle femminile (1ª, 2ª e 3ª manche);
- 14.45 – Biathlon (ad Anterselva): Staffetta 4×6 km femminile;
- 16:40 – Hockey ghiaccio (a Milano Santagiulia) Canada-Rep. Ceca (Quarti di finale torneo maschile);
- 18.10 – Hockey ghiaccio (a Rho Fiera): Finlandia-Svizzera (Quarti di finale torneo maschile);
- 19.05 – Curling (a Cortina d’Ampezzo): Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Canada-Italia (Round robin torneo femminile), Cina-Svezia;
- 20.15 – Short track (ad Assago): 500 m maschili (Quarti e semifinali);
- 20.50 – Short track (ad Assago): Finale B Staffetta 3.000 m femminile;
- 20.59 – Short track (ad Assago): Finale A Staffetta 3.000 m femminile;
- 21.10 – Hockey ghiaccio (a Milano Santagiulia): Usa-Svezia (Quarti di finale torneo maschile);
- 21.24 – Short track (ad Assago): Finale B 500 m maschili;
- 21.29 – Short track (ad Assago): Finale A 500 m maschili