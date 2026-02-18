Olimpiadi, nove ori da assegnare: il programma di oggi 18 febbraio

Azzurri in prima linea. In forse l'arrivo di Trump per il gran finale

Nove medaglie da assegnare e gli Azzurri in prima linea. Questo è il programma di oggi 18 febbraio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. In evidenza le Team Sprint di fondo maschile e femminile e il biathlon femminile, dove l’Italia è tra le favorite. Oggi c’è anche lo slalom femminile mentre in serata ci sarà la staffetta dei 3000 metri femminili e i 500 maschili. Intanto si prepara un gran finale con il possibile, ma per nulla certo, arrivo del presidente americano Donald Trump per tifare la nazionale di hockey se giocherà per l’oro il 22 febbraio. Ovvero il giorno in cui all’arena di Verona è in programma la cerimonia di chiusura dei Giochi, con il primo ministro francese Sébastien Lecornu.

Le gare di oggi

Un indizio dell’arrivo del presidente Usa a Milano è stata la presenza in città del capo dell’Fbi Kash Patel. Ma le proteste contro la presenza dell’Ice a Milano (tanto che la Ice House dei pattinatori americani è stata rinominata Winter House) e le contestazioni da parte degli spettatori in cui è incappato Vance sia alla cerimonia inaugurale sia alle gare a cui ha assistito potrebbero farlo desistere. Ecco intanto l’elenco delle gare di oggi: