Crozza-Mattarella spegne la lite tra Nordio e Gratteri: «Ora al governo metto la Brignone» – Il video

Lo sketch del comico tra referendum e Olimpiadi in vista della nuova stagione del programma sul Nove dal 6 marzo

Si riaccendono i riflettori su Fratelli di Crozza, il one man show che nell’ultima stagione si è confermato tra i programmi più seguiti del venerdì sera. Per scaldare i motori in vista della ripartenza, Maurizio Crozza propone un inedito trio di imitazioni: nella clip di lancio diffusa nelle scorse ore veste i panni del magistrato Nicola Gratteri, del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo sketch, Nordio accusa un Csm popolato da «paramafiosi», Gratteri risponde con un secco «paraministro». A riportare tutti sulla terra ci pensa Mattarella, che con aplomb quirinalizio invita ad abbassare i toni. «C’è chi voterà sì e chi voterà no… Sapete cosa voto io? Io voto sci. Brignone, ma un governo tutto tuo… Pensaci, dimmi di sì». Un confronto ironico che rilegge le tensioni tra politica e magistratura, con un tocco “olimpionico“, che riporta al centro il dibattito sulle riforme. Da venerdì 6 marzo il programma prenderà il via in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+.