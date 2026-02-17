Olimpiadi Milano-Cortina, dalla staffetta maschile all’italcurling. Il programma del 17 febbraio e gli italiani in gara
Sono almeno quattro gli eventi da tener d'occhio: ecco quali
Dopo il bronzo di Flora Tabanelli con la prima storica, medaglia olimpica nello sci freestyle le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano. Sono almeno quattro gli eventi sportivi in odore di medaglia per gli azzurri per questo 17 febbraio. Occhi puntati su biathlon, bob, combinata, pattinaggio velocità, sci freestyle e snowboard. Tommaso Giacomel e il biathlon in scena ad Antholz-Anterselva può rivelare delle sorprese, così come il trio azzurro nel pattinaggio di velocità.
Gli italiani in gara martedì 17 febbraio 2026
- 10:00 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
- 12:10 Hockey su ghiaccio: Italia-Svizzera, playoff uomini
- 13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, 10km fondo (da definire)
- 14:05 Curling: Round robin donne, Italia – Giappone (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)
- 14:30 Biathlon: Staffetta 4×7,5km uomini (Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani, Tommaso Giacomel)
- 14:30 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, semifinali (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)
- 15:24 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, finali D-C (ev. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)
- 16:22 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, finali B-A (ev. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti)
- 18.45 Pattinaggio di figura: Singolo donne, programma corto (Lara Naki Gutmann)
- 19:00 Bob: Bob a due uomini, manche 3 (Patrick Baumgartner, Robert Mircea)
- 19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – USA (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
- 21:05 Bob: Bob a due uomini, manche 4 (Patrick Baumgartner, Robert Mircea)
