Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
SPORTCurlingMilanoOlimpiadiOlimpiadi 2026Sci alpino

Olimpiadi Milano-Cortina, dalla staffetta maschile all’italcurling. Il programma del 17 febbraio e gli italiani in gara

17 Febbraio 2026 - 04:49 Alba Romano
embed
italiani in gara
italiani in gara
Sono almeno quattro gli eventi da tener d'occhio: ecco quali

Dopo il bronzo di Flora Tabanelli con la prima storica, medaglia olimpica nello sci freestyle le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano. Sono almeno quattro gli eventi sportivi in odore di medaglia per gli azzurri per questo 17 febbraio. Occhi puntati su biathlon, bob, combinata, pattinaggio velocità, sci freestyle e snowboard. Tommaso Giacomel e il biathlon in scena ad Antholz-Anterselva può rivelare delle sorprese, così come il trio azzurro nel pattinaggio di velocità.

Gli italiani in gara martedì 17 febbraio 2026

  • 10:00 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
  • 12:10 Hockey su ghiaccio: Italia-Svizzera, playoff uomini
  • 13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, 10km fondo (da definire)
  • 14:05 Curling: Round robin donne, Italia – Giappone (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)
  • 14:30 Biathlon: Staffetta 4×7,5km uomini (Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani, Tommaso Giacomel)
  • 14:30 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, semifinali (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)
  • 15:24 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, finali D-C (ev. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)
  • 16:22 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, finali B-A (ev. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti)
  • 18.45 Pattinaggio di figura: Singolo donne, programma corto (Lara Naki Gutmann)
  • 19:00 Bob: Bob a due uomini, manche 3 (Patrick Baumgartner, Robert Mircea)
  • 19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – USA (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
  • 21:05 Bob: Bob a due uomini, manche 4 (Patrick Baumgartner, Robert Mircea)
Articoli di SPORT più letti
1.

Il padre coach con le mani in faccia, lui lo guarda mortificato. Ilia Malinin e gli sfoghi spariti sui social: «Vorrei mi capitasse qualcosa di brutto»

2.

«Saviano? Non so chi sia», Marotta furioso su Inter-Juve: l’attacco dello scrittore sui «campionati falsati» e la minaccia di querela – Il video

3.

Milano-Cortina, i preservativi «olimpici» a ruba tra gli atleti rispuntano su Vinted: «105 euro, ma è intonso»

4.

«La pasta inizia a rivoltarmi lo stomaco, dov’è il cibo russo?», il georgiano contro la mensa italiana delle Olimpiadi e la risposta dal Villaggio

5.

Olimpiadi 2026, l’Italia è nella storia: mai tante medaglie vinte. Meloni: «Grandiosi!» – Il medagliere aggiornato in tempo reale

leggi anche
telecronista svizzero
SPORT

«Un sionista fino al midollo». Il commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina sta sollevando polemiche – Il video

Di Stefania Carboni
Lindsey Vonn dopo intervento chirurgico
SPORT

Lindsey Vonn lascia l’ospedale di Treviso e fa ritorno negli Usa: «Sto lentamente tornando a vivere»

Di Ugo Milano
free palestine
ATTUALITÀ

Urla «Palestina libera» a dei clienti israeliani al negozio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina: commesso viene licenziato – Il video

Di Stefania Carboni