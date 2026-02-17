Olimpiadi Milano-Cortina, dalla staffetta maschile all’italcurling. Il programma del 17 febbraio e gli italiani in gara

Sono almeno quattro gli eventi da tener d'occhio: ecco quali

Dopo il bronzo di Flora Tabanelli con la prima storica, medaglia olimpica nello sci freestyle le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano. Sono almeno quattro gli eventi sportivi in odore di medaglia per gli azzurri per questo 17 febbraio. Occhi puntati su biathlon, bob, combinata, pattinaggio velocità, sci freestyle e snowboard. Tommaso Giacomel e il biathlon in scena ad Antholz-Anterselva può rivelare delle sorprese, così come il trio azzurro nel pattinaggio di velocità.

Gli italiani in gara martedì 17 febbraio 2026