Olimpiadi, accolto il ricorso di Passler: la biatleta sarà ai giochi

13 Febbraio 2026 - 09:49 Alba Romano
rebecca passler ricorso
I giudici hanno riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria

La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria seguita ad una positività al letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio. I giudici hanno riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria. O della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio. Ovvero dal giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.

«La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra, commenta Flavio Roda, presidente Fisi. Dice invece l’atleta: «Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon».

