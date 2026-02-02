L’azzurra Rebecca Passler positiva al doping: è il primo caso delle Olimpiadi di Milano-Cortina
La sostanza trovata nel sangue della biatleta italiana sarebbe il letrozolo
A pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione, è fra la spedizione italiana che si registra il primo caso di doping delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si tratta, scrive Repubblica, di Rebecca Passler, atleta di biathlon, risultata positiva a un controllo. La sostanza ritrovata nelle analisi sarebbe il letrozolo, un inibitore usato abitualmente per trattare pazienti oncologici.
In aggiornamento…
Foto copertina: ANSA/Andrea Solero | Rebecca Passler durante i Mondiali di Biathlon, 23 gennaio 2025
leggi anche