Il vicedirettore di RaiSport svela per errore la sorpresa di Mattarella per le Olimpiadi

...e finisce nei guai. Auro Bulbarelli finisce rimbrottato dalla Fondazione e potrebbe perdere la telecronaca della cerimonia di apertura

Auro Bulbarelli, vicedirettore di RaiSport e capo progetto di Milano-Cortina, ha annunciato una «sorpresa clamorosa del capo dello Stato Sergio Mattarella» alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi. Ma quell’annuncio non si doveva dare. Nel senso che doveva essere una sorpresa del Quirinale. Ma lui ha rovinato tutto. Ed è stato sconfessato in tempo reale da Giovanni Malagò.

Sergio Mattarella come la regina Elisabetta

«Non posso anticipare ulteriori dettagli», premette il giornalista assai vicino a Matteo Salvini: «Posso solo dirvi che», confida Bulbarelli con tono suadente, «ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond». Ovvero quando due stuntman impersonarono la regina e Daniel Craig mentre salivano a bordo di un elicottero e planavano su un campo addobbato. L’annuncio, anticipa Repubblica, costerà caro al telecronista. Intanto partono i rumors: «Che cosa farà mai il presidente della Repubblica?». «Pure lui arriverà dal cielo come la sovrana?».

L’irritazione del Colle

Dal Colle trapela la “forte irritazione” per l’anticipazione non concordata. L’ad Rai Giampaolo Rossi, pure lui ignaro della “sorpresa”, ha sentito Bulbarelli e il direttore di RaiSport Paolo Petrecca. La Fondazione Milano-Cortina smentisce tutto: «Le dichiarazioni sensazionalistiche rilasciate da Bulbarelli in merito alla partecipazione del capo dello Stato alla cerimonia inaugurale sono destituite di ogni fondamento», taglia corto Malagò. Mattarella «sarà accolto venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro dalla presidente del Comitato olimpico internazionale Kirsty Coventry e seguirà un protocollo già definito da tempo col Quirinale. Qualsiasi altra considerazione, con paragoni di cerimonie avvenute del passato, è frutto di fantasia».

La punizione per Bulbarelli

I vertici Rai valutano di sottrarre a Bulbarelli la telecronaca di apertura. «Per ragioni di opportunità» verrà sostituito. Anche per placare l’irritazione del Colle.