Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
ATTUALITÀFdIIranMilanoOlimpiadi 2026

I pasdaran iraniani alle Olimpiadi di Milano-Cortina? FdI: «Scorteranno gli atleti». La smentita dall’ambasciata

28 Gennaio 2026 - 18:50 Ugo Milano
embed
Pasdaran
Pasdaran
Scoppia un nuovo caso, dopo quello della presunta scorta Ice per i vertici Usa. Ecco cosa sta succedendo

Dopo la grana della presenza (o meno) di agenti Ice a tutela di personalità politiche e atleti Usa alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ecco che spunta un altro ospite indesiderato. A sollevare il caso in Senato è stato Alberto Balboni di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Affari costituzionali. Secondo il senatore a scortare gli atleti iraniani potrebbero esser proprio i Pasdaran, «cioè coloro che hanno massacrato 30.000 giovani in Iran».

La spalla del Pd

Sul tema il Pd ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e degli Esteri: «Se fosse vero sarebbe gravissimo». I senatori democratici Antonio Misiani e Cristina Tajani nell’interrogazione sottolineano anche le posizioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che li vuole inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche. «Se confermato quanto affermato da Balboni – riportano Misiani e Tajani – sarebbe un fatto gravissimo, che impone al governo di fare immediata chiarezza».

La smentita dell’ambasciata in Italia

«A seguito di alcune notizie e speculazioni diffuse in merito alla composizione della delegazione della Repubblica islamica dell’Iran ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, si informa che la squadra iraniana sarà composta da quattro atleti della disciplina dello sci, un allenatore, il capo delegazione e un consigliere olimpico della Repubblica Islamica dell’Iran». Lo riferisce su X l’ambasciata iraniana in Italia, sottolineando «la necessità di un’informazione accurata e responsabile». E infine si «auspica che, prima di qualsiasi analisi o presa di posizione politica, venga verificata la veridicità delle notizie».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Gli agenti Ice in Italia per le Olimpiadi faranno intelligence: «Non sono i benvenuti»

2.

Crans-Montana, l’ammissione shock di Jacques Moretti: «I pannelli sul soffitto? Forse erano imbevuti d’alcol»

3.

«Una bambina di 9 anni si può sposare, dopo il primo ciclo mestruale è adulta», le frasi shock dell’Imam di Brescia finiscono in un’interrogazione parlamentare

4.

Gli sciacalli che hanno derubato Davide Borgione a terra sono due. Il padre: «Non sono umani»

5.

Marco Travaglio sta con Fabrizio Corona: «L’Italia è un catalogo di censure e museruole»

leggi anche
ice olimpiadi incontro piantedosi ambasciatore usa
POLITICA

Agenti dell’Ice alle Olimpiadi, Piantedosi vede l’ambasciatore Usa. Il ministro cede alle opposizioni: riferirà in aula il 4 febbraio

Di Alba Romano
olimpiadi milano cortina 2026
SPORT

Milano-Cortina 2026, la corsa contro il tempo dei cantieri olimpici: a che punto siamo – Il video

Di Cecilia Dardana
olimpiadi-ghali-polemiche
SPORT

Ghali all’apertura Milano-Cortina, il presidente del Memoriale della Shoah: «Non ho paura se esprime il suo pensiero»

Di Alba Romano