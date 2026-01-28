I pasdaran iraniani alle Olimpiadi di Milano-Cortina? FdI: «Scorteranno gli atleti». La smentita dall’ambasciata

Scoppia un nuovo caso, dopo quello della presunta scorta Ice per i vertici Usa. Ecco cosa sta succedendo

Dopo la grana della presenza (o meno) di agenti Ice a tutela di personalità politiche e atleti Usa alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ecco che spunta un altro ospite indesiderato. A sollevare il caso in Senato è stato Alberto Balboni di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Affari costituzionali. Secondo il senatore a scortare gli atleti iraniani potrebbero esser proprio i Pasdaran, «cioè coloro che hanno massacrato 30.000 giovani in Iran».

La spalla del Pd

Sul tema il Pd ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e degli Esteri: «Se fosse vero sarebbe gravissimo». I senatori democratici Antonio Misiani e Cristina Tajani nell’interrogazione sottolineano anche le posizioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che li vuole inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche. «Se confermato quanto affermato da Balboni – riportano Misiani e Tajani – sarebbe un fatto gravissimo, che impone al governo di fare immediata chiarezza».

La smentita dell’ambasciata in Italia

«A seguito di alcune notizie e speculazioni diffuse in merito alla composizione della delegazione della Repubblica islamica dell’Iran ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, si informa che la squadra iraniana sarà composta da quattro atleti della disciplina dello sci, un allenatore, il capo delegazione e un consigliere olimpico della Repubblica Islamica dell’Iran». Lo riferisce su X l’ambasciata iraniana in Italia, sottolineando «la necessità di un’informazione accurata e responsabile». E infine si «auspica che, prima di qualsiasi analisi o presa di posizione politica, venga verificata la veridicità delle notizie».