Agenti dell’Ice alle Olimpiadi, Piantedosi vede l’ambasciatore Usa. Il ministro cede alle opposizioni: riferirà in aula il 4 febbraio

La nota del Viminale: «Dispiegati 6mila agenti italiani per i Giochi Invernali. Ci sarà la componente investigativa dell'Ice, non quella operativa»

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato oggi l’ambasciatore americano, Tilman J. Fertitta, per parlare del coinvolgimento di agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Lunedì, il titolare del Viminale ha negato che la famigerata polizia anti-immigrazione di Donald Trump – sotto accusa negli Stati Uniti per i metodi brutali con cui esegue gli ordini di deportazione – sarebbe stata coinvolta nella sicurezza dell’evento. In serata, fonti dell’ambasciata Usa hanno smentito il governo italiano, confermando che ci saranno anche agenti dell’Ice tra la scorta di atleti e personalità della delegazione a stelle e strisce.

L’incontro tra Piantedosi e Fertitta

Nell’incontro di oggi, Piantedosi e Fertitta hanno parlato degli aspetti riguardanti le attività di coordinamento dell’His (Homeland security investigations), la componente investigativa dell’Ice, con le sale operative delle autorità italiane per la protezione di atleti e delegazioni statunitensi nelle prossime settimane, in occasione dell’Olimpiadi invernali. Come già ribadito più volte dalle autorità di governo, gli agenti dell’Ice non avranno alcuna funzione esterna di ordine pubblico. Questo perché gli Usa allestiranno presso il proprio Consolato a Milano una propria sala operativa dove saranno presenti rappresentanti delle Agenzie americane potenzialmente interessate all’evento.

Tajani: «L’Ice non sarà in mezzo alla strada»

È proprio su questo punto che insiste il governo per cercare di minimizzare la questione: sì, i famigerati agenti dell’Ice ci saranno, ma si occuperanno solo di scortare le personalità più “sensibili” a possibili attacchi, come il vicepresidente Usa J.D. Vance. «Alle Olimpiadi di Milano-Cortina non troveremo agenti dell’Ice in mezzo alla strada. In mezzo alla strada troverete divise che voi conoscete: quelle dei carabinieri, dei poliziotti e dei finanzieri», precisa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sul fronte della sicurezza, precisa il Viminale, saranno impegnati complessivamente di circa seimila agenti del sistema di sicurezza nazionale. Il dispositivo prevede l’impiego di sistemi di sorveglianza avanzati, tra cui droni e dispositivi di vigilanza aerea, a supporto delle attività di prevenzione e controllo del territorio.

Protestano le opposizioni

Le opposizioni, però, non ci stanno. E avanzano compatte per chiedere un’informativa urgente a Piantedosi sulla questione. Il primo a prendere la parola oggi alla Camera è stato Nicola Fratoianni, co-portavoce di Alleanza Verdi-Sinistra che chiede che il governo riferisca sulla «presenza, negata poi confermata, poi non si sa, delle squadracce di tagliagole e assassini dell’Ice». Alla richiesta si è associata anche Azione, con il deputato Fabrizio Benzoni, mentre Vittoria Baldino (M5s) attacca: «Non ci sentiamo al sicuro con un ministro dell’Interno che non sa o mente su questo. Non possiamo fingere che quello che sta accadendo negli Usa non ci riguardi, non possiamo ritenerci assolti. Siamo alleati o servi degli Usa?». Duro anche Matteo Mauri (Pd): «Di fronte all’attacco alla democrazia non ci si può girare dall’altra parte».

L’intervento in aula il 4 febbraio

Il pressing delle opposizioni, alla fine, ha sortito almeno in parte l’effetto sperato. Dopo un confronto con il ministro Luca Ciriani, Piantedosi ha dato la propria disponibilità a rendere un’informativa alla Camera dei deputati sulla presenza di Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina. Il ministro sarà mercoledì 4 febbraio alle ore 17. Lo si legge in una nota dell’ufficio stampa del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Foto copertina: EPA/Craig Lassig | Una protesta a Minneapolis contro l’Ice