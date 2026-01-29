Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
POLITICAGoverno MeloniItalia VivaLegaLombardiaMatteo SalviniMilanoOlimpiadiOlimpiadi 2026

L’epic fail sui treni in ritardo per Milano-Cortina, sui social parte lo sfottò a Salvini da Italia Viva – La foto

29 Gennaio 2026 - 13:53 Alba Romano
embed
milano-cortina-treni-ritardo
milano-cortina-treni-ritardo
A lanciare la stoccata è Italia Viva, che accompagna il post con uno screenshot del profilo ufficiale dei Giochi invernali dove si fa riferimento ai collegamenti ferroviari verso le sedi olimpiche

«Ormai con Matteo Salvini al Ministero dei Trasporti, in Italia i ritardi dei treni sono talmente strutturali da finire perfino nella comunicazione ufficiale delle Olimpiadi». Basta una frase, pubblicata sui social, per riaccendere una delle polemiche più frequenti: quella sui treni che non arrivano mai in orario. A lanciare la stoccata è Italia Viva, che accompagna il post con uno screenshot di una storia del profilo ufficiale di Milano-Cortina 2026, dove si fa riferimento ai collegamenti ferroviari verso le sedi olimpiche.

«Problema così strutturale da finire nella comunicazione ufficiale»

Secondo Italia Viva, la comunicazione legata ai Giochi invernali finirebbe così per certificare un problema ormai cronico del sistema ferroviario italiano. Un’accusa che punta dritta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Salvini, già più volte finito nel mirino per guasti, rallentamenti e giornate nere sulla rete.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni preoccupata di Vannacci, la frase choc (smentita) nel restroscena del Foglio

2.

Così lo scudo penale “per la polizia” rischia di inguaiare… i poliziotti

3.

Giorgia Meloni a Niscemi, si indaga per disastro colposo. La premier: «Non sarà come nel ’97, saremo veloci»

4.

Polemica per il logo di Vannacci, Nazione Futura di Giubilei: «Ci ha copiato»

5.

La studentessa a Liliana Segre: Ad Auschwitz mi hanno colpito le trecce tagliate alle ragazze – Il video

leggi anche
olimpiadi-ghali-polemiche
SPORT

Ghali all’apertura Milano-Cortina, il presidente del Memoriale della Shoah: «Non ho paura se esprime il suo pensiero»

Di Alba Romano
agenti ice italia olimpiadi milano cortina
ATTUALITÀ

Gli agenti Ice in Italia per le Olimpiadi faranno intelligence: «Non sono i benvenuti»

Di Alessandro D’Amato
ghali
SPORT

Olimpiadi, Ghali sarà alla cerimonia di apertura. Il ministro Abodi: «Non esprimerà il suo pensiero». L’Ucei: «Spero abbia delle linee guida»

Di Ugo Milano
Matteo Piantedosi
ESTERI

L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»

Di Alba Romano
angela romei curling esclusione olimpiadi rebecca mariani
SPORT

«Io, non convocata alle Olimpiadi Milano-Cortina. Al mio posto la figlia del direttore tecnico»

Di Alessandro D’Amato