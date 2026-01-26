Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
SPORTAndrea AbodiGazaGhaliMusicaOlimpiadiOlimpiadi 2026

Olimpiadi, Ghali sarà alla cerimonia di apertura. Il ministro Abodi: «Non esprimerà il suo pensiero». L’Ucei: «Spero abbia delle linee guida»

26 Gennaio 2026 - 17:38 Ugo Milano
embed
ghali
ghali
La scelta del cantante nasce perché è un artista «capace di muoversi con naturalezza tra mondi diversi, unendo linguaggi e sensibilità». Ma inizia già a far discutere

Tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 del 6 febbraio a San Siro, ci sarà anche Ghali. La scelta del cantante nasce perché è un artista «capace di muoversi con naturalezza tra mondi diversi, unendo linguaggi, sensibilità e immaginari. Che ha costruito un percorso che fa dell’incontro tra differenze il proprio tratto distintivo. Un approccio che dialoga in modo profondo con il concetto di Armonia, cuore narrativo della Cerimonia di Apertura Olimpica e chiave di lettura dei Giochi di Milano Cortina 2026». Ma la sua presenza inizia già a far discutere per le posizioni assunte in più occasioni in solidarietà alla Palestina, a partire da quando a Sanremo 2024 disse: «Stop al genocidio».

Abodi: «Il suo pensiero non sarà espresso su quel palco»

«Le caratteristiche della cerimonia di apertura sono centrate sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera interpretazione. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull’indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico», ha dichiarato il ministro per lo Sport, Andrea Abodi. «Non mi crea alcun imbarazzo non condividere il pensiero di Ghali e i messaggi che ha mandato, ma ritengo un Paese debba saper reggere all’urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco», ha concluso.

La presidente Ucei: «Spero abbia indicazioni»

Sull’attenti anche Noemi Di Segni, presidente dell’Ucei, che ha affermato: «Spero che Ghali abbia ricevuto delle indicazioni o delle linee a guida sul ruolo che deve svolgere. Quindi spero capirà cosa deve fare in quel contesto e in quel momento. Sono fiduciosa che capirà cosa è chiamato a fare in quel contesto».

Lega: «Ghali in apertura? Notizia sconcertante»

«Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi è una notizia sconcertante, resa ancora più disgustosa pensando che domani è il Giorno della Memoria», lo sostengono fonti della Lega, che sottolineano «lo sconcerto del partito a tutti i livelli».
«I Giochi Milano Cortina 2026 saranno uno straordinario biglietto da visita per l’Italia agli occhi del mondo, un evento diventato realtà grazie ad anni di duro lavoro con le donne e gli uomini della Lega in prima linea – spiegano le stesse fonti -. È davvero incredibile ritrovarsi alla cerimonia di apertura un odiatore di Israele e del centrodestra, già protagonista di scene imbarazzanti e volgari. L’Italia e i Giochi meritano un artista, non un fanatico proPal».

Articoli di SPORT più letti
1.

Atalanta, un utente inglese sblocca l’accesso a uno dei cancelli dello stadio digitando “1907” – Il video

2.

Pellegrini posta la foto della figlia monitorata a letto: «Il resto è rumore di fondo». E Giunta ribadisce: «Mi esporrò per la tutela dei bimbi»

3.

Olimpiadi, Ghali sarà alla cerimonia di apertura. Il ministro Abodi: «Non esprimerà il suo pensiero». L’Ucei: «Spero abbia delle linee guida»

4.

Icardi esplode contro la ex Wanda Nara: «Bugiarda patologica, mi ha rubato 7 milioni di euro». Cosa ha risposto lei a la frecciata sui rigori sbagliati

5.

Alex Honnold: l’arrampicatore che ha scalato un grattacielo a Taipei

leggi anche
Capodanno concerto Torino
CULTURA & SPETTACOLO

Capodanno 2026 in musica, c’è solo l’imbarazzo della scelta: da Ghali a Catania ai PTN a Genova. Quanti concerti tra Sicilia e Sardegna

Di Gabriele Fazio
fedez ghali
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez contro Ghali per il post sui rapper e Gaza: «Fai la morale agli altri, ma lavori con i brand che sostengono Israele. Dov’eri 11 anni fa?»

Di Ugo Milano
Ghali
CULTURA & SPETTACOLO

Ghali contro i rapper che non parlano di Palestina: «Lo fate per 3 motivi: tutte scuse e stro***. Se tacete siete per il genocidio»

Di Giulia Norvegno
CULTURA & SPETTACOLO

Ghali finalmente non vede più rosso e triplica gli affari grazie alla mamma. Però decide di farcela in proprio mettendosi insieme a Sadturs e Kiid

Di Fosca Bincher
soumahoro ghali video palestra
POLITICA

Soumahoro mostra i muscoli sui social, l’allenamento sulle note di Ghali: «Vai a casa? Sono già qua» – Il video

Di Alba Romano
Ghali patente
CULTURA & SPETTACOLO

Ghali ora può guidare, finalmente ha preso la patente: «Meglio tardi che mai». Le risposte ai fan sulla vita privata: «Quando meno te l’aspetti…»

Di Giulia Norvegno
CULTURA & SPETTACOLO

Pop industriale per Damiano, Rkomi è diventato grande. Il chill di Ghali non esalta. Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Di Gabriele Fazio