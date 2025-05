Pop industriale per Damiano, Rkomi è diventato grande. Il chill di Ghali non esalta. Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Con l’avvicinarsi dell’estate la discografia italiana si affretta a proporre gli ultimi dischi della stagione che va e i primi tormentoni per la stagione che viene. Riguardo gli album in uscita, da segnalare quello solista di Damiano David, industriale e furbetto ma indubbiamente ben fatto. Bene anche il disco assai variegato di Luchè e anche quello trap provocatorio di Rosa Chemical. Una poesia l’album di Marina Rei, una forza quello di Napoleone, un regalo quello di Inoki.

Affollata la sezione singoli dove troviamo un Jovanotti in versione estiva, quel gran pezzo di poeta di Niccolò Fabi, un nuovo interessantissimo Rkomi e dei Fask in formissima. Bene Giancane, bene Enrico Nigiotti, divina Mille, un incontro astrale quello tra i Casino Royale e Marta Del Grandi. A proposito di cielo, una citazione a parte merita Andrea Laszlo De Simone, spacciatore di purissima bellezza.

Spazio anche per alcune bocciature, per esempio Chill non è di sicuro il miglior pezzo della carriera di Ghali. Si preannuncia un’annata di tormentoni piuttosto moscetta se il livello è quello proposto dai The Kolors o dai Boomdabash (insieme a Loredana Bertè). Maluccio anche Anna Tatangelo, peggio Sal Da Vinci, piattume dance Gabry Ponte. Il fondo però di sicuro si tocca con il nuovo singolo di GionnyScandal.

Per salvarvi da tutto ciò vi suggeriamo, come chicca della settimana, il bellissimo disco di Ugo Crepa dal titolo Grande, non ancora.

A voi tutte le nostre recensioni alle principali nuove uscite italiane della settimana.