Sanremo 2024, il messaggio di Ghali per Gaza: «Stop al genocidio». In platea la mamma con un cartello: «Sei il mio vincitore» – Il video

L’appello del rapper per il conflitto in Medio Oriente dopo aver cantato il brano “Casa mia”

Nell’ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Ghali lancia un appello per il conflitto in Medioriente, dopo aver cantato il brano Casa Mia sul palco dell’Ariston. «Stop al genocidio», afferma il rapper. Accanto a lui l'”alieno” Rich Ciolino, protagonista del brano e mascotte dei suoi giorni sanremesi, che stasera è finalmente salito sul palco insieme al cantautore. Mentre in platea, la mamma di Ghali alza un cartello: «Sei il mio vincitore amore della mamma. Tvb».

